Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    मीरजापुर के ढाई घाट पर कार्तिक मेले का आज वित्त मंत्री करेंगे उद्घाटन, तैयारियां पूरी

    By Eugesh Krishna Edited By: Sakshi Gupta
    Updated: Sun, 02 Nov 2025 11:12 AM (IST)

    मीरजापुर के ढाई घाट पर कार्तिक मेले की तैयारी पूरी हो चुकी है। वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना रविवार को मेले का उद्घाटन करेंगे। गंगा तट पर खिचड़ी भोज का आयोजन होगा। देवोत्थानी एकादशी पर श्रद्धालुओं ने गंगा में डुबकी लगाई और पूजा की। शुक्रवार से शुरू हुए मेले में शनिवार को मौसम साफ होने से रौनक बढ़ गई। अधिकारियों ने व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया।

    prefferd source google
    Hero Image

    जागरण संवाददाता, मीरजापुर। ढाई घाट पर चल रहे कार्तिक मेले की तैयारियां पूर्ण हो चुकी हैं। रविवार को वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना मेले का उद्घाटन करेंगे। गंगा तट पर श्रद्धालुओं द्वारा खिचड़ी भोज का आयोजन भी किया जाएगा।

    देवोत्थानी एकादशी पर श्रद्धालुओं ने गंगा में डुबकी लगाकर पूजा-अर्चना की। घरों में गन्ना, सकरकंदी और सिंघाड़े से पूजन हुआ। शुक्रवार से शुरू हुए मेले में शनिवार को मौसम साफ होने से रौनक और बढ़ गई। जिला पंचायत के अधिकारियों ने बताया कि लगभग अस्सी प्रतिशत व्यवस्थाएं पूरी की जा चुकी हैं।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    अपर मुख्य अधिकारी महावीर सिंह यादव और मेला अधिकारी संजय सिन्हा व्यवस्थाओं को अंतिम रूप देने में जुटे रहे। निरीक्षण के दौरान फर्रुखाबाद के एडीएम अरुण कुमार, एएसपी संजय सिंह, एसडीएम अतुल सिंह, सीओ राजेश द्विवेदी और थाना प्रभारीगण मौजूद रहे।