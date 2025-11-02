मीरजापुर के ढाई घाट पर कार्तिक मेले का आज वित्त मंत्री करेंगे उद्घाटन, तैयारियां पूरी

जागरण संवाददाता, मीरजापुर। ढाई घाट पर चल रहे कार्तिक मेले की तैयारियां पूर्ण हो चुकी हैं। रविवार को वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना मेले का उद्घाटन करेंगे। गंगा तट पर श्रद्धालुओं द्वारा खिचड़ी भोज का आयोजन भी किया जाएगा।

देवोत्थानी एकादशी पर श्रद्धालुओं ने गंगा में डुबकी लगाकर पूजा-अर्चना की। घरों में गन्ना, सकरकंदी और सिंघाड़े से पूजन हुआ। शुक्रवार से शुरू हुए मेले में शनिवार को मौसम साफ होने से रौनक और बढ़ गई। जिला पंचायत के अधिकारियों ने बताया कि लगभग अस्सी प्रतिशत व्यवस्थाएं पूरी की जा चुकी हैं।