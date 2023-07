Shahjahanpur: शामली के कांवड़िये को बागपत में सांप ने काटा, मौत; छोटे भाई संग हरिद्वार कांवड़ लेने गया था मृतक

छोटे भाई के साथ कांवड़ लेने गए युवक को 13 जुलाई की देर रात बड़ौत में सांप ने काट लिया। जिस समय सांप ने युवक को काटा वह शिविर में सोया हुआ था। उसे मेरठ मेडिकल कालेज में भर्ती कराया जहां शुक्रवार सुबह उपचार के दौरान मौत हो गई।25 वर्षीय राहुल खटीक छोटे भाई लखन के साथ चार दिन पहले हरिद्वार कांवड़ लेने गया था।

शामली के कांवड़िये की बागपत में सांप काटने से मौत

Your browser does not support the audio element.

जागरण टीम, शामली (जलालाबाद): छोटे भाई के साथ कांवड़ लेने गए युवक को 13 जुलाई की देर रात बड़ौत में सांप ने काट लिया। जिस समय सांप ने युवक को काटा वह शिविर में सोया हुआ था। उसे मेरठ मेडिकल कालेज में भर्ती कराया, जहां शुक्रवार सुबह उपचार के दौरान मौत हो गई। शिविर में ठहरे हुए थे दोनों भाई जलालाबाद कस्बे के मोहल्ला मोहम्मदी गंज निवासी 25 वर्षीय राहुल खटीक छोटे भाई लखन के साथ चार दिन पहले हरिद्वार कांवड़ लेने गया था। जल लेकर वह बागपत के पुरा महादेव मंदिर जा रहे थे। बीती रात दोनों भाई बड़ौत के शिविर में रुके थे। रात करीब दो बजे राहुल को सांप ने काट लिया। तबीयत खराब होने पर छोटे भाई ने पुलिस की मदद से स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया, जहां से मेरठ मेडिकल कालेज रेफर कर दिया था। जानकारी पर अन्य स्वजन भी पहुंच गए थे। शुक्रवार सुबह करीब 10 बजे उसकी मौत हो गई। परिवार के लोग शव को लेकर घर चले गए। दो छोटे भाई मजदूरी कर मृतक को पढ़ा रहे थे परिवार की आर्थिक स्थिति सही नहीं है। राहुल बीए द्वितीय वर्ष में था, जबकि उसके दो छोटे भाई लखन और चांद मजदूरी करते थे। वही उसकी पढ़ाई का खर्च उठा रहे थे। उनको उम्मीद थी कि पढ़ाई के बाद उसकी नौकरी लग जाएगी तो परिवार की आर्थिक स्थिति कुछ सुधर जाएगी। एक ही झटके में परिवार के सपने बिखर गए। परिजनों ने बताया कि करीब 20 साल पहले पिता की बीमारी से मौत हो गई थी।

Edited By: riya.pandey