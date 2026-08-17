कांवड़ यात्रा में हादसों के बाद एक्शन मोड में SP: अब बसों में मौजूद रहेंगे पुलिसकर्मी, बेसहारा पशु बने बड़ी चुनौती
कांवड़ यात्रा में हादसों के बाद शाहजहांपुर एसपी ने सुरक्षा और यातायात व्यवस्था मजबूत की है। बेसहारा पशुओं और तेज रफ्तार बसों से हो रहे हादसों को रोकने के लिए हर बस में पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं।
HighLights
हादसे रोकने के लिए एसपी ने और मजबूत कर दी सुरक्षा और यातायात व्यवस्था, खुद कर रहे निगरानी
जागरण संवाददाता, शाहजहांपुर। कांवड़ मार्गों पर बेसहारा पशुओं की वजह से हर समय हादसा होने का खतरा बना रहता है। ऐसे में एसपी सौरभ दीक्षित ने सुरक्षा और यातायात व्यवस्था को और मजबूत करने के लिए पुलिस की सक्रियता को बढ़ा दिया है। अब कांवड़ मार्गों पर चलने वाली हर बस में पुलिसकर्मी मौजूद रहेंगे। ताकि चालक तेज गति से बस न चला सकें।
कांवड़ियों के हर जत्थे के आगे और पीछे भी पुलिसकर्मियों की अनिवार्य रूप से ड्यूटी लगा दी गई है। इसके अलावा पुलिस के अधिकारी खुद कांवड़ मार्गों पर पहुंचकर कांवड़ियों से संवाद कर सुरक्षा और यातायात व्यवस्था के बारे में जानकारी ले रहे हैं। कांवड़ को लेकर प्रशासन व पुलिस के अधिकारी करीब तीन माह से तैयारियों में जुटे थे।
सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए थे। 1450 पुलिसकर्मियों की ड्यूटी कांवड़ मार्गों पर लगाई गई थी। जिसमे 1100 कांस्टेबल, 210 उपनिरीक्षक, 17 निरीक्षकों को लगाया गया है जो अलग-अलग शिफ्ट में ड्यूटी करेंगे। इसके अलावा 100 से अधिक सीसीटीवी भी इन मार्गों पर क्रियाशील किए गए थे।
44 बाइक सवार पुलिसकर्मियों को सुरक्षा उपकरण दिए गए थे ताकि रात में वह खुद को सुरक्षित रखते हुए कांवड़ियों के जत्थे भी सुरक्षित निकलवा सकें लेकिन बेसहारा पशुओं की वजह से कई हादसे हो चुके। 13 अगस्त को कांट में बेसहारा पशु को बचाने में ट्राली पलट गई थी जिससे 26 कांवड़िये घायल हो गए थे।
जबकि रविवार को अल्हागंज में रोडवेज की टक्कर से महिला कांवड़िये की मृत्यु हो गई जबकि 12 घायल हो गए। ऐसे में एसपी सौरभ दीक्षित ने हर बस में एक-एक पुलिसकर्मी को भेजना शुरू कर दिया है। जो अपने थाना क्षेत्र की सीमा तक जाएंगे। वहां से आगे पुलिसकर्मी यही क्रम चलाते रहेंगे। जबकि अन्य बड़े वाहनों को भी पुलिस की निगरानी में निकाला जाएगा।
पुलिसकर्मियों को बसों में बैठाकर भेजा जा रहा है ताकि चालक तेज गति से न चलाए। इसके अलावा हर तिराहे-चौराहे के अलावा ऐसे स्थानों पर भी पुलिसकर्मियों की ड्यूटी लगा दी गई हैं जहां आबादी है या फिर हादसा होने की संभावना रहती है। सभी सीओ व थानाध्यक्ष कांवड़ियों के जत्थे अपनी निगरानी में निकलवा रहे हैं। खुद भी कांवड़ मार्ग पर जाकर व्यवस्थाएं देख रहे हैं। सभी को निर्देश दिए गए हैं कि ड्यूटी के प्रति किसी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
सौरभ दीक्षित, एसपी
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