कांवड़ यात्रा में हादसों के बाद एक्शन मोड में SP: अब बसों में मौजूद रहेंगे पुलिसकर्मी, बेसहारा पशु बने बड़ी चुनौती

जागरण संवाददाता, शाहजहांपुर। कांवड़ मार्गों पर बेसहारा पशुओं की वजह से हर समय हादसा होने का खतरा बना रहता है। ऐसे में एसपी सौरभ दीक्षित ने सुरक्षा और यातायात व्यवस्था को और मजबूत करने के लिए पुलिस की सक्रियता को बढ़ा दिया है। अब कांवड़ मार्गों पर चलने वाली हर बस में पुलिसकर्मी मौजूद रहेंगे। ताकि चालक तेज गति से बस न चला सकें।

कांवड़ियों के हर जत्थे के आगे और पीछे भी पुलिसकर्मियों की अनिवार्य रूप से ड्यूटी लगा दी गई है। इसके अलावा पुलिस के अधिकारी खुद कांवड़ मार्गों पर पहुंचकर कांवड़ियों से संवाद कर सुरक्षा और यातायात व्यवस्था के बारे में जानकारी ले रहे हैं। कांवड़ को लेकर प्रशासन व पुलिस के अधिकारी करीब तीन माह से तैयारियों में जुटे थे।

सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए थे। 1450 पुलिसकर्मियों की ड्यूटी कांवड़ मार्गों पर लगाई गई थी। जिसमे 1100 कांस्टेबल, 210 उपनिरीक्षक, 17 निरीक्षकों को लगाया गया है जो अलग-अलग शिफ्ट में ड्यूटी करेंगे। इसके अलावा 100 से अधिक सीसीटीवी भी इन मार्गों पर क्रियाशील किए गए थे।

44 बाइक सवार पुलिसकर्मियों को सुरक्षा उपकरण दिए गए थे ताकि रात में वह खुद को सुरक्षित रखते हुए कांवड़ियों के जत्थे भी सुरक्षित निकलवा सकें लेकिन बेसहारा पशुओं की वजह से कई हादसे हो चुके। 13 अगस्त को कांट में बेसहारा पशु को बचाने में ट्राली पलट गई थी जिससे 26 कांवड़िये घायल हो गए थे।