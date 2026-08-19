शाहजहांपुर पुलिस की दबिश से भागा सराफा कारोबारी, निर्माणाधीन मकान में गिरकर हुई मौत

जागरण संवाददाता, शाहजाहंपुर। पुलिस की दबिश के दौरान छत के रास्ते भागे सराफा व्यापारी उमेश गुप्ता की बड़े भाई के निर्माणाधीन मकान में गिरकर मृत्यु हो गई। सुबह पड़ोसियों ने अहाते में शव पड़ा देखा तो स्वजन को सूचना दी। उमेश पर 21 वर्ष पूर्व मलिहाबाद में घर से चोरी हुए जेवर खरीदने का आरोप था। स्थानीय पुलिस जांच व तहरीर के आधार पर कार्रवाई करने की बात कह रही है।

मलिहाबाद में 21 वर्ष पूर्व चोरी हुए जेवर की खरीद के मामले में आई थी पुलिस निगोही निवासी उमेश गुप्ता की कस्बे में सोने चांदी के आभूषणोंं की दुकान थी। वर्ष 2005 में चोरी हुए जेवर खरीदने में उनका भी नाम आया था। इस प्रकरण में उनको गिरफ्तार करने के लिए रात ढाई बजे मलिहाबाद थाने की पुलिस घर पर पहुंची तो उमेश घबराकर छत के रास्ते भाग निकले। यह देख नीचे मौजूद पुलिसकर्मी भी उनका पीछा करने के लिए गली में दौड़ पड़े।

सिर में लग गई चोट कुछ दूरी पर उमेश के बड़े भाई संतोष गुप्ता का मकान बन रहा है, जिसका अहाता खुला हुआ है। उसमें वह पुलिस से बचने के लिए कूदे तो सिर में चोट लग गई, जिससे मृत्यु हो गई। पुलिसकर्मी भी वापस चले गए। सुबह जानकारी होने पर स्वजन ने थाने पर सूचना दी। उमेश की पत्नी संतोष कुमारी का कहना है कि उनके पति को गलत आरोप में फंसाया गया। इसलिए पति घर से भागे। उन्होंने सोचा था कि वह किसी रिश्तेदार के घर चले गए होंगे। सुबह वापस आ जाएंगे, इसलिए रात में फोन नहीं किया।