Shahjahanpur Weather: 19 जुलाई तक चमक और गरज के साथ होगी बारिश, नदियों का बढ़ेगा जलस्तर

Shahjahanpur Weatherउत्तर प्रदेश में लगातार बारिश से बाढ़ जैसे हालात उत्पन्न हो गए हैं। शाहजहांपुर में भी नदियों ने विकराल रूप ले लिया है। अब नदी का पानी लगातार बढ़ रहा है। वहीं मौसम विभाग ने 19 जुलाई तक बारिश की चेतावनी जारी की है।

19 जुलाई तक चमक और गरज के साथ होगी बारिश, नदियों का बढ़ेगा जलस्तर

शाहजहांपुर, जागरण संवाददाता। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में लगातार बारिश का दौर जारी है। इस बारिश के चलते कई गांवों और जिंदगियों पर खतरा मंडरा रहा है। जहां एक ओर नदियां खतरे के निशान के ऊपर बह रही हैं और आने वाले दिनों में ये और विकराल हो सकती है। दरअसल मौसम विभाग ने 19 जुलाई तक बारिश का अलर्ट जारी किया है। जुलाई में सामान्य से 12 प्रतिशत अधिक वर्षा हो चुकी है। इसी बीच मौसम विभाग ने 19 जुलाई तक रुक-रुक कर मध्यम से भारी स्तर की वर्षा का अलर्ट जारी कर दिया है। गुरुवार को हल्की बूंदाबांदी हुई, इससे धान की रोपाई में जुटे किसानों को राहत मिली है। पश्चिमी विक्षोभ का बंगाल की खाड़ी से आने वाली नम हवाओं से समागम की वजह से रुहेलखंड व तराई के जिलों में एक सप्ताह तक वर्षा की संभावना जताई गई है। चमक और गरज के साथ होगी बारिश गुरुवार सुबह राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन की ओर से अलर्ट जारी किया गया। गुरुवार दोपहर बाद मौसम विभाग की ओर से चमक और गरज के साथ मध्यम से भारी वर्षा (15.5 से 115.5 मिमी) की संभावना जताई गई है। राज्य मौसम केंद्र के प्रभारी वरिष्ठ मौसम विज्ञानी डा. अतुल सिंह ने बताया कि पश्चिमी विक्षोभ के चलते मानसून ट्रफ (अत्यधिक कम दबाव का क्षेत्र) बन गया है। इससे वर्षा के आसार प्रबल बने हुए है। बूंदाबांदी से कृषि कार्य तेज, बढ़ी खाद की मांग बढ़ी गुरुवार को आसमान में छाए बादल बूंदाबांदी के साथ बरसते रहे। शहर में शाम पांच बजे तक दो मिमी पानी बरसा। निगोही कलान में भी हल्की वर्षा हुई। जनपद में धान की रोपाई के साथ फसलों में खाद बुआई आदि का कार्य तेज हो गया है। कृषि विज्ञान केंद्र के प्रभारी डा. एनसी त्रिपाठी ने बताया कि एक सप्ताह तक वर्षा कम होने से खरीफ की फसलों को काफी फायदा होगा।

Edited By: Swati Singh