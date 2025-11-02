शाहजहांपुर: 42 लाख की ठगी में फंसे बीमा कंपनी के अधिकारी, पेट्रोल पंप में मांगी आधी हिस्सेदारी
शाहजहांपुर में एक बीमा कंपनी के अधिकारी अशोक कुमार पर पेट्रोल पंप में हिस्सेदारी देने के नाम पर 42 लाख रुपये की ठगी का आरोप लगा है। पीड़ित शेखर मिश्रा ने प्राथमिकी दर्ज कराई है। अशोक पर किस्तों में भुगतान करने की सहमति के बाद भी पैसे वापस न करने का आरोप है। अशोक की मां पर भी धोखाधड़ी का आरोप है, पुलिस मामले की जांच कर रही है।
जागरण संवाददाता, शाहजहांपुर। पेट्रोल पंप में 50 प्रतिशत हिस्सेदारी देने के नाम पर बीमा कंपनी के अधिकारी पर 42 लाख रुपये ठगने का आरोप लगा है। उनके विरुद्ध प्राथमिकी पंजीकृत कर ली गई है।
जलालाबाद के मुहल्ला प्रेम नगर निवासी शेखर मिश्रा ने बताया कि बीमा कंपनी (एलआइसी) में डेवलपमेंट आफीसर के पद पर तैनात अशोक कुमार उनके काफी पुराने परिचित हैं। अशोक कुमार ने गोरा महुआ गार्डन स्थित अपने पेट्रोल पंप में 50 प्रतिशत हिस्सेदारी देने का झांसा दिया था। इसके लिए अशोक ने 50 लाख रुपये लिए थे। उन्होंने बताया कि हिस्सेदारी न मिलने पर विरोध जताया था।
42 लाख की ठगी के आरोप में फंसे बीमा कंपनी के अधिकारी, पंप में हिस्सेदारी देने की हुई थी बात
पुलिस को तहरीर दी तो थाने में पंचायत हुई थी। इस पंचायत में अशोक ने खुद पर 42 लाख रुपये बकाया बताए थे। पंचायत में शेखर ने इतने ही रुपये वापस देने के लिए सहमति दे दी थी। पांच-पांच लाख रुपये किस्तों में देने की सहमति बन गई थी लेकिन कई माह बीतने के बाद भी रुपये वापस नहीं दिए गए।
आरोपित अशोक की मां भी हैं बीमा अभिकर्ता, बीमा करने के नाम पर 13 लाख रुपये लेने के आरोप
शेखर का आरोप है कि अशोक की मां बीमा अभिकर्ता हैं, जो पूर्व में उसके 13 लाख रुपये बीमा करने के नाम पर ले चुकीं हैं लेकिन वह रुपये भी वापस नहीं किए गए। आरोप है कि रुपये वापस मांगने पर जान से मारने की धमकी दी जा रही है। सीओ अजय राय के निर्देश पर प्राथमिक पंजीकृत कर ली गई है। प्रभारी निरीक्षक राजीव कुमार ने बताया कि जो आरोप लगाए गए हैं उसकी जांच की जा रही है। उसी आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।
