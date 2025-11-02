शाहजहांपुर: 42 लाख की ठगी में फंसे बीमा कंपनी के अधिकारी, पेट्रोल पंप में मांगी आधी हिस्सेदारी

जागरण संवाददाता, शाहजहांपुर। पेट्रोल पंप में 50 प्रतिशत हिस्सेदारी देने के नाम पर बीमा कंपनी के अधिकारी पर 42 लाख रुपये ठगने का आरोप लगा है। उनके विरुद्ध प्राथमिकी पंजीकृत कर ली गई है। जलालाबाद के मुहल्ला प्रेम नगर निवासी शेखर मिश्रा ने बताया कि बीमा कंपनी (एलआइसी) में डेवलपमेंट आफीसर के पद पर तैनात अशोक कुमार उनके काफी पुराने परिचित हैं। अशोक कुमार ने गोरा महुआ गार्डन स्थित अपने पेट्रोल पंप में 50 प्रतिशत हिस्सेदारी देने का झांसा दिया था। इसके लिए अशोक ने 50 लाख रुपये लिए थे। उन्होंने बताया कि हिस्सेदारी न मिलने पर विरोध जताया था।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

42 लाख की ठगी के आरोप में फंसे बीमा कंपनी के अधिकारी, पंप में हिस्सेदारी देने की हुई थी बात

पुलिस को तहरीर दी तो थाने में पंचायत हुई थी। इस पंचायत में अशोक ने खुद पर 42 लाख रुपये बकाया बताए थे। पंचायत में शेखर ने इतने ही रुपये वापस देने के लिए सहमति दे दी थी। पांच-पांच लाख रुपये किस्तों में देने की सहमति बन गई थी लेकिन कई माह बीतने के बाद भी रुपये वापस नहीं दिए गए।