Shahjahanpur: दादी-पोती को ट्रक ने कुचला, भीड़ ने की भाग रहे चालक की पिटाई, बाजार से पैदल घर जा रही थी दोनों

बाजार से पैदल घर लौट रही दादी-पोती को ट्रक ने रौंदा

जागरण संवाददाता, शाहजहांपुर: बाजार से घर जा रहीं दादी-पोती को जलालाबाद कटरा मार्ग पर ट्रक ने कुचल दिया। ट्रक छोड़कर भाग रहे चालक को लोगों ने पकड़कर पिटाई की। उसको पुलिस के हवाले कर दिया गया है। सीतापुर जिले के संदना थाना क्षेत्र निवासी शिवशंकर मीरानपुर कटरा के बलंवत सिंह इंटर कालेज में चौकीदार हैं। वह परिवार के साथ कई वर्षों से कटरा स्थित रामनगर कालोनी में रह रहे है। मंगलवार शाम को उनकी बेटी गुड़िया अपनी दादी रामकली के साथ बाजार सब्जी लेने गई थी। वहां से वापस आते समय सामने से आ रहे ट्रक ने दोनों को कुचल दिया। शराब पिये होने की आशंका में चालक का मेडिकल कराया जा रहा है।

