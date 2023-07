पहाड़ी और मैदानी क्षेत्रों में लगातार हो रही बारिश के कारण उत्तर प्रदेश में भी कई गांवों में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। प्रशासन द्वारा इससे निपटने के लिए कई स्तरों पर काम किया जा रहा है। गुरुवार को नरौरा बैराज से गंगा नदी में 1.45 लाख क्यूसेक पानी छोड़े जाने से मिर्जापुर तथा कलान ब्लाक के कई गांव सैलाब से घिर गए हैं।

शाहजहांपुर के कई गांवों में बाढ़ का खतरा, बांध से छोड़ा गया पानी; प्रशासन ने जारी की एडवाइजरी

जागरण संवाददाता, शाहजहांपुर : वर्षा से उफना रही नदियों में बांधों से पानी छोड़े जाने से जनपद में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। गुरुवार को नरौरा बैराज से गंगा नदी में 1.45 लाख क्यूसेक पानी छोड़े जाने से मिर्जापुर तथा कलान ब्लाक के कई गांव सैलाब से घिर गए हैं। रामगंगा में विविध बैराजों से छोड़े गए 60 हजार 663 क्यूसेक पानी के यहां पहुंचने पर जलालाबाद, तिलहर तथा कलान तहसील के गांवों में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। जिला प्रशासन ने बाढ़ चौकियों को अलर्ट करने के साथ ही प्रभावित क्षेत्रों के लिए एडवाइजरी भी जारी कर दी है। नरौरा बैराज से छोड़ा गया पानी पहाड़ों पर हो रही वर्षा से नरौरा बैराज से गंगा नदी में लगातार प्रवाह बढ़ रहा है। बुधवार को गंगा नदी में डिस्चार्ज 86 हजार 97 क्यूसेक था। गुरुवार को एक लाख 45 हजार 780 क्यूसेक पानी छोड़ा गया। इससे समीपवर्ती गांव चितार, समैची पूर, उत्तर पैलानी पंखिया नगला, मजिस्द मंगला, भरतपुर, लोहार नगला, वासखेडा, चौराहार, उत्तर गुटेटि, शरीफपुर, भगवानपुर, लुखड़पुरा आदि गांवों के लिए खतरा बढ़ गया है। खेतों तक पहुंचा पानी रामगंगा नदी में बुधवार को छोड़े गए 60 हजार क्यूसेक पानी का दबाव बढ़ना शुरु हो गया है। नदी के समीपवर्ती गांव धीरोला, अमरतापुर, कुंडरी आश्रम, कुंदरिया, कील्हापुर, मदुरा, कुनिया, चिकटिया, पहाड़पुर मौजमपुर, सिथौली, बिघापुर, अतरी निजामपुर, पहरुआ , हरिहरपुर आदि गांवों के खेतों तक पानी आ गया है। प्रशासन ने जारी की एडवाइजरी चौबीस घंटे बाद बांध के पानी के यहां पहुंचने के बाद इन गांवों के अंदर तक पानी पहुंचने की संभावना है। जिला दैवीय आपदा प्रभारी व एडीएम प्रशासन संजय पांडेय ने बाढ़ चौकियों को अलर्ट कर दिया है। उन्होंने जिला आपदा प्रबंधन की ओर से एडवाइजरी भी जारी की है। जिसमें दूरभाष नंबर 05842-22001, 220018, 9140937438 पर हेल्पलाइन नंबर जारी किए जाने के साथ ही संकट की स्थिति में संपर्क के लिए कहा गया है।

