गांव में ही नहर विभाग की जमीन को नायब तहसीलदार आशीष कुमार सिंह ने टीम गठित कर कुछ माह पूर्व अतिक्रमण मुक्त कराया था। आरोप है कि सीमांकन के बाद प्रधान श्रवण कुमार व उनके भाइयों ने अंजनी नाम के व्यक्ति को जमीन साढ़े आठ लाख रुपये में बेच दी। निर्माण कार्य की जानकारी मिली तो वह उसे रुकवाने पहुंचे लेकिन वहां प्रधान व उनके रिश्तेदार झगड़ा करने लगे।

Shahjahanpur : प्रधान ने बेच दी नहर विभाग की जमीन; 9 लोगों पर मुकदमा दर्ज

संवाद सहयोगी, पुवायां : गांव नवाबपुर गंगा के प्रधान श्रवण कुमार समेत व उनके आठ रिश्तेदारों के विरुद्ध राष्ट्रीय जल प्रबंधन योजना के अधिशासी अभियंता ने प्राथमिकी लिखवाई है। इन सभी पर सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा करने के बाद बिक्री करने के आरोप हैं। अधिशासी अभियंता सुरेश चंद्र आजाद ने बताया कि गांव में ही नहर विभाग की जमीन को नायब तहसीलदार आशीष कुमार सिंह ने टीम गठित कर कुछ माह पूर्व अतिक्रमण मुक्त कराया था। आरोप है कि सीमांकन के बाद प्रधान श्रवण कुमार व उनके भाइयों ने अंजनी नाम के व्यक्ति को जमीन साढ़े आठ लाख रुपये में बेच दी। जमीन पर हो रहे निर्माण कार्य की जानकारी मिली तो वह उसे रुकवाने पहुंचे, लेकिन वहां प्रधान व उनके रिश्तेदार झगड़ा करने लगे। पुलिस ने अधिशासी अभियंता की तहरीर प्रधान के अतिरिक्त उनके रिश्तेदार पिंकू, मदन, मनोज, विमलेश, पंकज, शोभित, अजयपाल, रंजीत के विरुद्ध प्राथमिकी पंजीकृत कर ली है। वहीं, प्रधान श्रवण कुमार का कहना है कि उनका इस प्रकरण से कोई लेना देना नहीं है। नहर विभाग को नाप करानी चाहिए। उसमें सारी स्थिति सामने आ जाएगी। उन पर गलत आरोप लगाया गया है। जांच में सच सामने आ जाएगा।

