Farmer Death : आवारा पशुओं से फसल बचाने के लिए खेत में छोड़ा करंट; किसान की हो गई मौत

जासं, शाहजहांपुर : कांट के गैरतपुर गांव निवासी द्वारिका प्रसाद गांव के ही अशोक के साथ रविवार दोपहर में खेत में धान की पौध लगाने जा रहे थे। पड़ोस के गांव लिलथरा निवासी पप्पू उर्फ विशोक ने बेसहारा पशुओं से धान की पौध बचाने के लिए अपने खेत मे ब्लेड वाले तार लगाए हैं। उनमें करंट भी छोड़ दिया है। उसके खेत के पास से निकलते समय अशोक का बायां पैर तार से छू गया, जिससे उसे करंट लग गया। द्वारिका ने डंडे की मदद से अशोक को अलग कर दिया, लेकिन उनके हाथ में तार फंस गए और करंट लगने पर वह छटपटाने लगे। अशोक व अन्य लोगों ने उन्हें बचाने ने का प्रयास किया लेकिन तब तक अशोक की मृत्यु हाे चुकी थी।

