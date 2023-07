चार भाइयों को बराबर खेत बांट दिया गया था। पांच बीघा खेत मां के पास था। आरोप है कि पोथीराम उस पांच बीघा खेत को खुद लेना चाह रहा था। जिस वजह से आये दिन विवाद कर रहा था। शनिवार को विवाद बढ़ने पर उसने मां के सिर में ईंट मार दी थी जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गई थी।

Shahjahanpur : संदिग्ध परिस्थितियों में बुजुर्ग की मृत्यु, बेटे पर हत्या का आरोप

तिलहर : संदिग्ध परिस्थितियों में बुजुर्ग महिला की रविवार को मृत्यु हो गई। भूमि विवाद में महिला के बेटे पर सिर में ईंट मारकर हत्या करने का आरोप लगा है। जबकि आरोपित ने छत से गिरकर मृत्यु होने की बात कही। पुलिस ने इस प्रकरण में स्वजन के अलावा कई ग्रामीणों से भी पूछताछ की है। क्षेत्र के धर्मपुरकंजा गांव निवासी बुजुर्ग हीरा कुमारी को स्वजन ने गंभीर अवस्था में शनिवार दोपहर बाद राजकीय मेडिकल कालेज में भर्ती कराया था। रविवार दोपहर में उनकी मृत्यु हो गई। उनके बेटे संत कुमार ने भाई पोथीराम पर भूमि विवाद में सिर में ईंट मारकर हत्या करने का आरोप लगाया। संत कुमार ने बताया कि वह चार भाई है। चार भाइयों को बराबर खेत बांट दिया गया था। पांच बीघा खेत मां के पास था। आरोप है कि पोथीराम उस पांच बीघा खेत को खुद लेना चाह रहा था। जिस वजह से आये दिन विवाद कर रहा था। शनिवार को विवाद बढ़ने पर उसने मां के सिर में ईंट मार दी थी जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गई थी। वहीं पोथीराम के मुताबिक मां छत पर किसी काम से गई थी। पैर फिसलने से वह नीचे गिरकर घायल हो गई थी। हीरा कुमारी की मृत्यु के बाद पुलिस को घटना की जानकारी मिली तो स्वजन के अलावा गांव पहुंचकर कई ग्रामीणों से इस प्रकरण में पूछताछ की। प्रभारी निरीक्षक धनंजय सिंह ने बताया कि बेटे पर सिर में ईंट मारने का आरोप लगा है, लेकिन इस प्रकरण में कोई तहरीर नहीं मिली है। पोस्टमार्टम कराया गया है, रिपोर्ट मिलने के बाद आगे की कार्रवाई होगी।

Edited By: Mohammed Ammar