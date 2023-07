Shahjahanpur News: रात के 11 बजे डॉक्टर को आया फोन, जान से मारने की मिली धमकी; दर्ज कराया केस

Shahjahanpur News राजकीय मेडिकल कॉलेज में तैनात डा. शुभम जैन ने बताया कि बुधवार रात करीब 11 बजे एक अनजान नंबर से कॉल आई जिसे रिसीव करते ही दूसरी ओर मौजूद व्यक्ति उन्हें गालियां देने लगा। उसने कहा कि वह उनको जान से मार देगा। इसके बाद उसने अपना फोन बंद कर लिया। डॉक्टर शुभम ने शुक्रवार सुबह पुलिस के पास जाकर तहरीर दी।

रात के 11 बजे डॉक्टर को आया फोन, जान से मारने की मिली धमकी; दर्ज कराया केस

शाहजहांपुर, जागरण संवाददाता। शाहजहांपुर के राजकीय मेडिकल कॉलेज में तैनात एक चिकित्सक को जान से मारने की धमकी मिली है। डॉक्टर ने बताया कि आधी रात को एक अनजान नंबर से फोन आया और सामने वाले ने बदसलूकी करते हुए उसे जान से मारने की धमकी दी। डॉक्टर ने पुलिस में केस दर्ज करा दिया है। राजकीय मेडिकल कालेज में तैनात डा. शुभम जैन ने बताया कि बुधवार रात करीब 11 बजे एक अनजान नंबर से कॉल आई, जिसे रिसीव करते ही दूसरी ओर मौजूद व्यक्ति उन्हें गालियां देने लगा। उसने कहा कि वह उनको जान से मार देगा। इसके बाद उसने अपना फोन बंद कर लिया। डॉक्टर शुभम ने शुक्रवार सुबह पुलिस के पास जाकर तहरीर दी। पुलिस ने अज्ञात के विरुद्ध प्राथमिकी लिख ली। एक और डॉक्टर को मिल चुकी है धमकी इससे पहले तीन जुलाई को डा. सोमशेखर दीक्षित के पास राजन नाम का युवक मरीज बनकर पहुंचा था। उसने अपने एक साथी से फोन पर बात कराई थी। बात करने वाले व्यक्ति ने डा. दीक्षित को बताया था कि उनकी हत्या के लिए एक व्यक्ति ने 80 लाख रुपये सुपारी दी है। इस मामले को पुलिस गंभीरता से ले रही है, हालांकि अभी तक उस व्यक्ति को भी पुलिस ढूंढ नहीं सकी है। सीओ सिटी वीएस वीर कुमार ने बताया कि जांच कर रहे हैं।

Edited By: Swati Singh