Sawan Ka Somwar: शाहजहांपुर के शिवालयों में जलाभिषेक को लगी कतार, महिलाओं ने की सोमवती अमावस की पूजा

सावन के दूसरे सोमवार पर मंदिरों में उमड़े श्रद्धालु गूंजे जयघोष। शिवालयों में जलाभिषेक को लगी कतार महिलाओं ने पीपल की परिक्रमा के साथ की सोमवती अमावस की पूजा। कांवड़ियों के स्वागत व जलपान को अल्हागंज से मोहम्मदी रोड तक लगे शिविर। चारों ओर सुनायी दी हर हर महादेव की गूंज। देर रात तक चलेगा शिव पर जलाभिषेक का सिलसिला।

Sawan ka somwar: मंदिरों में उमड़े श्रद्धालु, गूंजे जयघोष

जागरण संवाददाता, शाहजहांपुर। सावन के दूसरे सोमवार पर शिवालयों में जलाभिषेक के लिए भक्तों की भारी भीड़ उमड़ रही है। सोमवती अमावस्या की वजह से महिला भक्तों की संख्या सर्वाधिक है। महिलाएं भोलेनाथ की पूजा अर्चना के साथ पीपल की भी पूजा कर रही है। बाबा विश्वनाथ मंदिर समेत त्रिलोकीनाथ, चौकसीनाथ फूलमती देवी मंदिर में भक्तों की भारी भीड़ से मेला लगा हुआ है। सोमवती अमावस्या है विशेष महत्व धर्म अध्यात्म की दृष्टि से सावन माह में सोमवार व सोमवती अमावस्या का विशेष महत्व माना गया है। संयोग से दोनों के एक साथ पड़ जाने से श्रद्धालुओं में उल्लास रहा। सोमवार तड़के से ही शिवालयों में जलाभिषेक के लिए भक्तों की कतार लग गई। मंदिर के कपाट खुलते ही जलाभिषेक की होड़ शुरू हो गई। भक्तों ने गंगाजल, दूध, बिल्वपत्र, धतूरा, अकौआ, शमी, दूर्वा, रोली अक्षत, नैवेद्य आदि से भोलेनाथ का अभिषेक किया। बाबा विश्वनाथ मंदिर में श्रद्धालुओं की लंबी कतार रही। महिलाओं ने पीपल की परिक्रमा के साथ, पान, फूल, फल, पूड़ी, पकवान आदि से सोमवती अमावस्या की पूजा की। फूलमती देवी मंदिर में लगी लंबी कतारें चौक के फूलमती देवी मंदिर में पूजा अर्चना को लंबी कतार लगी है। यहां देवी की पूजा के साथ हो श्रद्धालु चौकसीनाथ बाबा का अभिषेक कर रहे है। पैना बुजुर्ग स्थित त्रिलोकीनाथ धाम में सुबह जलाभिषेक के लिए करीब आधा किमी तक भक्तों की कतार लगी रही। सुनासीर नाथ धाम, पटना देवकली में भी श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। कांवड़ियों के स्वागत जलपान के लिए श्रद्धालुओं ने जगह जगह स्टाल लगाएं है, जहां उनका पुष्पवर्षा से स्वागत के साथ फलाहार व भोजन कराया जा रहा है। चहुंओर हर हर बम बम, हर हर महादेव की गूंज है।

Edited By: Abhishek Saxena