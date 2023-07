ऐसे में रोडवेज बसों में भीड़ पहले से बढ़ने लगी है। लखनऊ के लिए दो बसों को भी बढ़ा दिया गया है ताकि यात्रियों को परेशान न होना पड़े। स्टेशन अधीक्षक पीएस तोमर ने बताया कि ट्रेनों के निरस्त होने से जंक्शन पर यात्रियों की संख्या पहले से काफी कम हो गई है। ट्रेन नहीं होने से लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।

UP Roadways : ट्रेनें निरस्त होने से रोडवेज बसों में बढ़ी भीड़; 5 जुलाई तक रहेगी परेशानी

जासं, शाहजहांपुर : हरदोई-रोजा जंक्शन के बीच लाइन बिछाने का काम होने की वजह से 16 ट्रेनों का संचालन बंद किया गया है, जिसमें आठ ट्रेनों का स्टापेज शाहजहांपुर जंक्शन पर भी है। ऐसे में मेरठ, प्रयागराज, लखनऊ आदि आने-जाने वालों को सबसे ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। यह दिक्कत पांच जुलाई तक रहेगी। ऐसे में रोडवेज बसों में भीड़ पहले से बढ़ने लगी है। लखनऊ के लिए दो बसों को भी बढ़ा दिया गया है ताकि यात्रियों को परेशान न होना पड़े। स्टेशन अधीक्षक पीएस तोमर ने बताया कि ट्रेनों के निरस्त होने से जंक्शन पर यात्रियों की संख्या पहले से काफी कम हो गई है।

Edited By: Mohammed Ammar