पार्क की दीवार से टकराई कार, शाहजहांपुर के रोजा थाने में तैनात यूपी पुलिस के सिपाही अंकित की मौत

जागरण संवाददाता, शाहजहांपुर। महाराणा प्रताप पार्क की दीवार से कार टकराने से रोजा थाने में तैनात सिपाही की मृत्यु हो गई। मुजफ्फरनगर निवासी सिपाही अंकित कुमार रोजा थाने की मंडी चौकी पर तैनात थे।रात करीब दो बजे वह अपनी कार से शहर की ओर जाने निकले थे।

रास्ते में अनियंत्रित होकर कार पार्क की दीवार से जा टकराई। घायल अंकित को राजकीय मेडिकल कॉलेज पहुंचाया गया, जहां चिकित्सक ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। नोट- इस खबर को लगातार अपडेट किया जा रहा है। हम अपने सभी पाठकों को पल-पल की खबरों से अपडेट करते हैं। हम लेटेस्ट और ब्रेकिंग न्यूज को तुरंत ही आप तक पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। प्रारंभिक रूप से प्राप्त जानकारी के माध्यम से हम इस समाचार को निरंतर अपडेट कर रहे हैं। ताजा ब्रेकिंग न्यूज़ और अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए जागरण के साथ।