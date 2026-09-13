21 करोड़ रुपये जारी: अब हाईवे का सुहाना होगा सफर, गड्ढों में तब्दील हुए लखनऊ-पलिया राष्ट्रीय राजमार्ग की मरम्मत शुरू

जागरण संवाददाता, शाहजहांपुर। गड्ढों में तब्दील हो चुके लखनऊ पलिया राष्ट्रीय राजमार्ग की दशा सुधरने लगी है। देर से ही सही लोक निर्माण विभाग ने जर्जर हो चुकी इस महत्वपूर्ण सड़क पर काम शुरू कर दिया है। चिनौर से नियामतपुर के बीच मरम्मत हो रही है। शेष हिस्से में भी जल्द कार्य पूरा कराने का दावा किया जा रहा है।

राष्ट्रीय राजमार्ग शहर के अंदर से होकर निकला है। आबादी वाला क्षेत्र अधिक होने के कारण राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) ने बरेली मोड़ से नियामतपुर तक बाईपास बना दिया। दैनिक जागरण ने प्रमुखता से प्रकाशित की थी 15 किमी. सड़क की बदहाली शहर की 15 किमी. सड़क सात माह पूर्व लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) को हस्तांतरित कर दी गई। इसकी मरम्मत के लिए 21 करोड़ रुपये भी दिए थे, लेकिन रोहित कंस्ट्रक्शन फर्म ने काम शुरू नहीं किया। सड़क पर बड़े-बड़े गड्ढे हो गए। महिला थाने से चिनौर व मिश्रीपुर से हरदोई बाईपास तक नाम की ही सड़क बची थी।