यूपी में सवा करोड़ की लागत से बनेगा यू-टर्न कॉरिडोर, अब सड़क चौड़ीकरण के लिए हटाया जाएगा अतिक्रमण

जागरण संवाददाता, शाहजहांपुर। सौंदर्यीकरण और यातायात सुगमता के लिए नगर निगम ने चौक मंडी क्षेत्र में कारिडोर निर्माण कार्य की शुरुआत करा दी है। शनिवार को सड़क निर्माण के लिए निगम की टीम सुबह से ही सड़क किनारे अतिक्रमण हटवाने में जुटी रही। इस दौरान कुछ दुकानदारों ने विरोध जताया, जिस पर प्रवर्तन दल और स्थानीय लोगों के बीच नोकझोक भी हुई। अधिकारियों ने समझा-बुझाकर माहौल शांत कराया और अभियान जारी रखा।

करीब सवा करोड़ रुपये की लागत से अवस्थापना निधि के तहत बनने वाला यह यू-टर्न कारिडोर मिशन स्कूल रोड से गांधी पार्क, दुर्गा मंदिर होते हुए आधे किलोमीटर से अधिक क्षेत्र में विकसित किया जाएगा। यहां सड़कों का चौड़ीकरण, फैंसी लाइटिंग, बैठने के लिए बेंच और अन्य सौंदर्यीकरण के कार्य कराए जाएंगे।

चौक मंडी शहर का सबसे व्यस्त क्षेत्र है, जहां तीन से चार सौ से अधिक दुकानदारों ने सड़क तक कब्जा कर रखा है। जिन्हें नोटिस जारी किए गए थे, कई लोगों ने स्वयं ही अपने चबूतरे तोड़ लिए थे, लेकिन अभी भी कुछ कब्जे हैं। जिनसे कब्जा छोड़ने की अपील की गई है और ऐसा न करने पर कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई।