Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    यूपी में सवा करोड़ की लागत से बनेगा यू-टर्न कॉरिडोर, अब सड़क चौड़ीकरण के लिए हटाया जाएगा अतिक्रमण

    By Eugesh Krishna Edited By: Aysha Sheikh
    Updated: Sat, 01 Nov 2025 07:26 PM (IST)

    शाहजहांपुर नगर निगम ने चौक मंडी क्षेत्र में कारिडोर निर्माण शुरू किया है, जिसका उद्देश्य सौंदर्यीकरण और यातायात को सुगम बनाना है। अतिक्रमण हटाने के दौरान कुछ दुकानदारों ने विरोध किया, लेकिन अधिकारियों ने स्थिति को संभाला। सवा करोड़ की लागत से बनने वाले इस कारिडोर में सड़कों का चौड़ीकरण और सौंदर्यीकरण किया जाएगा, जिससे क्षेत्र की सुंदरता बढ़ेगी और जाम से राहत मिलेगी।

    prefferd source google
    Hero Image

    चौक मंडी क्षेत्र में शुरू हुआ कारिडोर निर्माण का कार्य, अतिक्रमण हटाने पर नोकझोक


    जागरण संवाददाता, शाहजहांपुर। सौंदर्यीकरण और यातायात सुगमता के लिए नगर निगम ने चौक मंडी क्षेत्र में कारिडोर निर्माण कार्य की शुरुआत करा दी है। शनिवार को सड़क निर्माण के लिए निगम की टीम सुबह से ही सड़क किनारे अतिक्रमण हटवाने में जुटी रही। इस दौरान कुछ दुकानदारों ने विरोध जताया, जिस पर प्रवर्तन दल और स्थानीय लोगों के बीच नोकझोक भी हुई। अधिकारियों ने समझा-बुझाकर माहौल शांत कराया और अभियान जारी रखा।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    करीब सवा करोड़ रुपये की लागत से अवस्थापना निधि के तहत बनने वाला यह यू-टर्न कारिडोर मिशन स्कूल रोड से गांधी पार्क, दुर्गा मंदिर होते हुए आधे किलोमीटर से अधिक क्षेत्र में विकसित किया जाएगा। यहां सड़कों का चौड़ीकरण, फैंसी लाइटिंग, बैठने के लिए बेंच और अन्य सौंदर्यीकरण के कार्य कराए जाएंगे।

    चौक मंडी शहर का सबसे व्यस्त क्षेत्र है, जहां तीन से चार सौ से अधिक दुकानदारों ने सड़क तक कब्जा कर रखा है। जिन्हें नोटिस जारी किए गए थे, कई लोगों ने स्वयं ही अपने चबूतरे तोड़ लिए थे, लेकिन अभी भी कुछ कब्जे हैं। जिनसे कब्जा छोड़ने की अपील की गई है और ऐसा न करने पर कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई।

    नगर आयुक्त डा. बिपिन कुमार मिश्र का कहना है कि कारिडोर निर्माण से क्षेत्र की सुंदरता बढ़ेगी और जाम की समस्या से राहत मिलेगी। बताया कि यह परियोजना शहर के यातायात और सौंदर्य में सुधार की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि किसी भी बाधा के बिना निर्धारित समय में निर्माण कार्य पूरा कराया जाए।वहीं, दुकानदारों में कार्रवाई को लेकर हलचल बनी हुई है।