Shahjahanpur News: पिता को खाना देने गया बेटा नहीं लौटा घर, तालाब किनारे मिली लाश, स्वजन ने लगाए हत्या का आरोप

Shahjahanpur News In Hindiतालाब किनारे मिला बालक का शव गांव के दो लोगों पर हत्या के आरोप लगाए हैं। पुलिस पूरे मामले की छानबीन कर रही है। सोमवार को खेत पर पिता को खाना देने के बाद नहीं पहुंचा था वापस घर। इसके बाद स्वजन ने काफी खाेजबीन की लेकिन उसका कुछ पता नहीं लगा था। मंगलवार को उसकी लाश मिली।

Shahjahanpur News In Hindi: तालाब किनारे मिला बालक का शव, हत्या का आरोप

शाहजहांपुर, जागरण संवाददाता। खेत पर पिता को खाना देने के बाद से गायब हुए बालक का सोमवार देर रात तालाब किनारे दलदल में शव पड़ा मिला। स्वजन गांव के ही कुछ लोगों पर हत्या करने का आरोप लगा रहे है। पुलिस ने दो लोगों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया है। खेत पर गया था बेटा, नहीं लौटा घर मदनापुर क्षेत्र के सबलपुर गांव निवासी साकेश सिंह सोमवार को खेत पर धान की पौध लगवा रहे थे। शाम करीब छह बजे उनका आठ वर्षीय बेटा कल्याण सिंह खाना लेकर गया था। खेत से कुछ देर बाद ही वापस आ गया था लेकिन घर नहीं पहुंचा। रात करीब 10 बजे जब खेत से स्वजन वापस पहुंचे तो कल्याण के बारे में जानकारी की तो पता चला कि वह खाना देने के बाद से ही वापस नहीं आया। जिसके बाद स्वजन ने उसकी तलाश शुरू की। देर रात शव गांव से कुछ दूर तालाब किनारे दलदल में पड़ा मिला। गांव के दो लोगों पर लगाए हत्या करने के आरोप कल्याण के ताऊ रामेश सिंह गांव के ही गिरीश सिंह व रहीस सिंहह पर हत्याकर शव तालाब किनारे फेंकने का आरोप लगाया। इन लोगों से साकेश का दस माह पूर्व विवाद भी हुआ था, जिसमे दोनों लोगों ने एक-दूसरे के खिलाफ प्राथमिकी पंजीकृत कराई गई थी। कल्याण चार भाइयों में सबसे छोटा था। सीओ सदर अमित चौरसिया ने बताया कि जो आरोप लगा रहे हैं उसकी जांच कराई जा रही है। जल्द घटना का राजफाश कर दिया जाएगा।

