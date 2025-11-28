Language
    हादसे में बाइक सवार साले-बहनोई की मौत, शाहजहांपुर से वापस घर जाते समय हुआ हादसा

    By Shivam Yadav Edited By: Shivam Yadav
    Updated: Fri, 28 Nov 2025 11:47 AM (IST)

    शाहजहांपुर से घर लौटते समय एक सड़क हादसे में बाइक सवार साले और बहनोई की मृत्यु हो गई। यह दुर्घटना उनके गृहनगर वापस जाते समय हुई, जिससे क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई।

    जागरण संवाददाता, शाहजहांपुर। बिहार के लखीसराय जिले मिदनी गांव निवासी साले नितेश के साथ बाइक जा रहे सिंधौली क्षेत्र कस्बा निवासी रिंकू की हादसे में मृत्यु हो गई। जबकि एक युवक घायल हो गया। नितेश गुरुवार देर रात अपने भाई गुरुदेव के साथ बिहार से आये थे।

    रिंकू बाइक से इन दोनों को लेने के लिए शाहजहांपुर गए थे। वापस घर जाते समय सिंधौली के मूर्छा गांव की मोड़ के पास किसी वाहन ने टक्कर मार दी, जिससे तीनों घायल हो गए। पुलिस ने तीनों को मेडिकल कालेज भिजवाया जहां रिंकू व नितेश को मृत घोषित कर दिया गया। प्रभारी निरीक्षक रविंद्र सिंह ने बताया कि हादसा किस वाहन से हुआ है इसकी जानकारी की जा रही है।