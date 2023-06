Shahjahanpur: खेत में बने गड्ढे में नहाते समय 3 बच्चों की डूबने से मौत, फर्रुखाबाद का रहने वाला था एक मृतक

फर्रुखाबाद के शमशाबाद क्षेत्र के भक्सिया गांव निवायी विजय का आठ वर्षीय बेटा शिवा स्वजन के साथ अपनी ननिहाल मिर्जापुर क्षेत्र के बहारिया गांव आया था। गुरुवार दोपहर शिवा गांव के ही हमउम्र रेहान अली व मोनू के साथ गांव से कुछ दूर खेत में गड्ढे में नहाने गया था। गड्ढा गहरा होने के कारण तीनों उसमें डूब गए। जब बाहर निकाला गया तो तीनों की मौत हो चुकी थी।

खेत में बने गड्ढे में नहाते समय 3 बच्चों की डूबने से मौत

जागरण संवाददाता, शाहजहांपुर: खेत की मिट्टी निकालकर बेचने के बाद उस जगह पर गहरे गड्ढे बन गये थे और उसमें पानी भर गया था। गुरुवार की दोपहर गड्ढे में तीन बच्चे नहा रहे थे और गड्ढे में गहराई अधिक होने से नहाते समय बच्चे उसमें डूब गए, जिससे उनकी मौत हो गई। मरने वालों में एक बच्चा फर्रुखाबाद का रहने वाला था। फर्रुखाबाद के शमशाबाद क्षेत्र के भक्सिया गांव निवायी विजय का आठ वर्षीय बेटा शिवा स्वजन के साथ अपनी ननिहाल मिर्जापुर क्षेत्र के बहारिया गांव आया था। गुरुवार दोपहर शिवा गांव के ही हमउम्र रेहान अली व मोनू के साथ गांव से कुछ दूर खेत में गड्ढे में नहाने गया था। गड्ढा गहरा होने के कारण तीनों उसमें डूब गए। पास के खेत पर काम कर रहे ग्रामीणों ने उन्हें जब तक बाहर निकाला गया तब तक तीनों की मौत हो चुकी थी। कुछ समय पहले खेत की मिट्टी बेची गई थी जिस वजह से एक हिस्से में गहरा गड्ढा हो गया था।

