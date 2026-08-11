सीएम योगी बोले: नौ साल में बदला यूपी का चेहरा, संतकबीरनगर के विकास में नहीं होगी कमी

जागरण संवाददाता, संतकबीरनगर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रदेश में पिछले नौ वर्षों में विकास की तस्वीर तेजी से बदली है। पूर्व की सरकारों के कार्यकाल से आंकड़ों की तुलना करें तो आज उत्तर प्रदेश में नए एम्स, मेडिकल कालेज, इंजीनियरिंग कालेज, मैनेजमेंट कालेज और सूचना तकनीक के क्षेत्र में तेजी से विस्तार हुआ है।

स्टार्टअप के लिए भी इकोसिस्टम तैयार किया गया है। सरकार विकास के हर क्षेत्र में जीरो टालरेंस की नीति के साथ काम कर रही है। नौजवानों और उनकी प्रतिभा के साथ किसी भी स्तर पर अन्याय नहीं होने दिया जाएगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि संतकबीरनगर के इंफ्रास्ट्रक्चर, चिकित्सा, सड़क, शिक्षा और जनकल्याण के कार्यों में किसी प्रकार की कमी नहीं आने दी जाएगी। उन्होंने जनपदवासियों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत के संकल्प से जुड़ने का आह्वान किया। कहा कि देश, प्रदेश और जिले की तरक्की तभी संभव है, जब जनता एकजुट होकर विकास के लिए सरकार का सहयोग करे। गरीब, महिला और युवा सरकार की प्राथमिकता मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र और प्रदेश सरकार गरीबों, महिलाओं और नौजवानों को विभिन्न जनकल्याणकारी और लाभार्थीपरक योजनाओं का सीधा लाभ दे रही है। बिना किसी भेदभाव के स्वास्थ्य, शिक्षा, सुरक्षा और समृद्धि की दिशा में काम किया जा रहा है। नए भारत का नया उत्तर प्रदेश गांव से लेकर शहर तक बदलता दिखाई दे रहा है। सरकार का लक्ष्य केवल योजनाएं बनाना नहीं, बल्कि उनका लाभ पात्र लोगों तक पहुंचाना है।

जनसभा को इन्होंने भी किया संबोधित जनसभा में प्रभारी मंत्री विजयलक्ष्मी गौतम, विधायक अंकुर राज तिवारी, विधायक अनिल कुमार त्रिपाठी, विधायक गणेश चंद्र चौहान, विधान परिषद सदस्य सुभाष यदुवंश और संतोष सिंह ने भी संबोधित किया। वक्ताओं ने जिले में चल रहे विकास कार्यों को सरकार की उपलब्धि बताते हुए मुख्यमंत्री का आभार जताया।

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