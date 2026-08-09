यूपीसीडा की बड़ी कार्रवाई, संतकबीरनगर सहित पूर्वांचल में 165 औद्योगिक भूखंडों का आवंटन होगा रद

एसके सिंह, संतकबीरनगर। पूर्वांचल में औद्योगिक निवेश को रफ्तार देने की तैयारी के बीच यूपीसीडा ने औद्योगिक क्षेत्र में भूखंड लेकर नियमों की अनदेखी करने वाले आवंटियों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। प्राधिकरण ने संतकबीरनगर, बस्ती और देवरिया में 165 औद्योगिक प्लाट के आवंटन निरस्त करने के लिए अंतिम नोटिस जारी कर दी है।

यूपीसीडा की इस कार्रवाई से आवंटियों में खलबली मची है। कार्रवाई की जद में ऐसे आवंटी हैं, जिन्होंने प्लाट लेने के बाद निर्धारित समय में उद्योग शुरू नहीं किया। कई ने प्राधिकरण की शर्तों का पालन भी नहीं किया। सबसे अहम बात यह है कि 21 आवंटी ऐसे मिले हैं, जिन्होंने प्लाट की रजिस्ट्री तक नहीं कराई है। अब प्राधिकरण की नजर ऐसे सभी निष्क्रिय प्लाट पर है।

संतकबीरनगर में 80, बस्ती में 55, देवरिया में 30 और मऊ में 61 प्लाट के आवंटन निरस्त करने की प्रक्रिया शुरू की गई है। अंतिम नोटिस जारी होने के बाद आवंटियों को अपना पक्ष रखने का अवसर दिया गया है। नोटिस की पावती के 30 दिन बाद प्राप्त जवाब की समीक्षा होगी। जवाब संतोषजनक नहीं मिला तो आवंटन निरस्त कर दिया जाएगा।

खाली प्लाट नए निवेशक को देने की तैयारी

पूर्वांचल में निवेश का माहौल बनने के साथ औद्योगिक गतिविधियों को गति देने के लिए यूपीसीडा ने भी अपना रुख बदल दिया है। वर्षो से आवंटित लेकिन खाली पड़े प्लाट अब प्राधिकरण के निशाने पर हैं। इन प्लाट का आवंटन निरस्त कर नए निवेशकों को अवसर देने की तैयारी है।

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