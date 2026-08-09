संतकबीर नगर: 37 साल में 18 क्षेत्रीय प्रबंधक बदले, फिर भी नहीं दूर हुई औद्योगिक क्षेत्रों की वीरानी

एसके सिंह, संतकबीरनगर। पूर्वांचल में औद्योगिक विकास के लिए जमीन की कमी नहीं है, लेकिन उद्योगों की रफ्तार बढ़ाने में विभागीय लापरवाही और निष्क्रियता बड़ी बाधा बनी हुई है। सरकारें निवेश और रोजगार बढ़ाने की कोशिश करती रहीं, लेकिन यूपीसीडा के औद्योगिक क्षेत्रों में रिक्त भूखंड और बीमार इकाइयां अपनी जगह कायम रहीं।

गोरखपुर क्षेत्र में वर्ष 1989 में क्षेत्रीय प्रबंधक की तैनाती शुरू होने के बाद अब तक 18 अधिकारी यह जिम्मेदारी संभाल चुके हैं। पहले क्षेत्रीय प्रबंधक एके अस्थाना करीब पांच वर्ष तक पद पर रहे। इसके बाद कोई एक-दो वर्ष तो कोई तीन वर्ष तक जिम्मेदारी संभालकर चला गया।

अधिकारियों के लगातार बदलने के बावजूद निष्क्रिय भूखंडों को सक्रिय करने और बीमार इकाइयों को पुनर्जीवित करने की दिशा में अपेक्षित गंभीरता नहीं दिखाई गई। नतीजा यह रहा कि औद्योगिक गतिविधियों में तेजी आने के बजाय वीरानी बढ़ती गई। संतकबीरनगर, बस्ती और देवरिया के औद्योगिक क्षेत्रों की तस्वीर कमोवेश यही कहानी बयां करती है।

अब सरकार की सख्ती के बाद यूपीसीडा ने औद्योगिक क्षेत्रों की वास्तविक स्थिति की पड़ताल शुरू की है। खलीलाबाद से लेकर बस्ती, देवरिया, मऊ और बलिया तक भूखंडों के आवंटन, रजिस्ट्री और वास्तविक उपयोग की स्थिति खंगाली जा रही है। संतकबीरनगर, बस्ती, देवरिया और मऊ में 226 भूखंडों का आवंटन निरस्त करने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। कार्रवाई की जद में वे आवंटी हैं, जिन्होंने भूखंड लेने के बाद उद्योग नहीं लगाया या स्वीकृत परियोजना से अलग गतिविधियां शुरू कर दीं।

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खलीलाबाद में औद्योगिक प्लाट पर स्कूल और आवास

खलीलाबाद में उद्योग लगाने के लिए विकसित जमीन का इस्तेमाल अब औद्योगिक गतिविधियों से इतर हो रहा है। वर्ष 1973-74 में स्थापित औद्योगिक क्षेत्र 231.34 एकड़ में फैला है। यहां 363 प्लाट विकसित किए गए हैं, जिनमें 353 भूखंड 272 इकाइयों को आवंटित हैं। 126 इकाइयों को बीमार घोषित किया गया है।