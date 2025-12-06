Language
    जिले की रैंकिंग सुधारने के लिए यूपी-112 अधिकारियों की हुई बैठक, SP ने लगाई क्लास

    By Rakesh Pathak Edited By: Ashish Mishra
    Updated: Sat, 06 Dec 2025 09:46 PM (IST)

    जिले की रैंकिंग सुधारने के लिए यूपी-112 अधिकारियों की एक बैठक हुई। पुलिस अधीक्षक ने अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए और उनकी कार्यशैली में सुधार ...और पढ़ें

    जनपद की रैंकिंग सुधारने के लिए यूपी-112 अधिकारियों की लगाई क्लास।

    जागरण संवाददाता, संतकबीर नगर। पुलिस महानिदेशक मुख्यालय यूपी-112 लखनऊ द्वारा जनपदों की रैंकिंग सुधार संबंधी निर्देशों के अनुपालन में शनिवार को एसपी संदीप कुमार मीना के निर्देशन में क्षेत्राधिकारी यूपी-112 प्रियम राजशेखर पाण्डेय ने समीक्षा बैठक की, जिसमें यूपी-112 की सभी पीआरवी इकाइयों के अधिकारी और कर्मचारी उपस्थित रहे।

    बैठक में क्षेत्राधिकारी ने कहा कि यूपी-112 का मुख्य उद्देश्य हर कॉल पर त्वरित रिस्पॉन्स और जनता का भरोसा बनाए रखना है। उन्होंने रिस्पांस टाइम सुधारने, कॉल रिस्पॉन्स को समयबद्ध बनाने तथा घटनास्थल पर शीघ्र पहुंच सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

    साथ ही गश्त और चेकिंग को नियमित एवं प्रभावी बनाने, फील्ड फीडबैक समय से अपडेट करने तथा बीट अधिकारियों के साथ बेहतर समन्वय स्थापित करने पर जोर दिया गया।

    जनपद रैंकिंग सुधार हेतु निर्धारित मानकों, ओवरऑल परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग और वाहन संचालन में अनुशासन बनाए रखने पर विस्तृत चर्चा हुई। क्षेत्राधिकारी ने स्पष्ट कहा कि लापरवाही या देरी पाए जाने पर कठोर कार्रवाई की जाएगी, जबकि उत्कृष्ट कार्य करने वाले कर्मियों को सम्मानित किया जाएगा।

    उन्होंने कहा कि जनपद की रैंकिंग सुधारना सामूहिक जिम्मेदारी है, इसलिए हर कॉल को गंभीरता से लें और जनता को त्वरित सेवा प्रदान करें। किसी भी स्तर की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

    इसके साथ अधिकारी-कर्मचारियों को कार्यप्रणाली को अधिक प्रभावी और जनसहायक बनाने तथा दैनिक प्रगति रिपोर्ट समय से प्रस्तुत करने के निर्देश भी दिए।