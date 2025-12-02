Bijli Bill Relief Scheme: बिजली बिल राहत योजना का गरीबों को मिल रहा भरपूर लाभ, 28 फरवरी तक कर सकेंगे आवेदन

जागरण संवाददाता, संतकबीरनगर। बिजली विभाग द्वारा लागू बिजली बिल राहत योजना ने उपभोक्ताओं को बड़ी राहत दी है। 1 दिसंबर से शुरू हुई यह योजना 28 फरवरी तक चलेगी। बकाया राशि में भारी छूट मिलने से उपभोक्ताओं में खुशी की लहर दौड़ पड़ी है। बिल जमा करने के बाद उपभोक्ताओं ने कहा कि ऐसी योजना पहले ही लागू हो जानी चाहिए थी, जिससे सभी को बकाया राशि से छुटकारा मिल जाता।

मेंहदावल क्षेत्र के भटौरा गांव निवासी संजय कुमार जायसवाल ने बताया कि उनके घर पर 1 लाख 9 हजार रुपये बकाया की नोटिस मिली थी, लेकिन योजना के तहत महज 40 हजार रुपये जमा करने पर पूरा भुगतान माना गया। उन्होंने कहा कि मेंहदावल बिजलीघर में रसीद देने में अक्सर समस्या रहती है, इसलिए वे खलीलाबाद पहुंचे थे।

खलीलाबाद के फेरूसा निवासी मोहन दूबे ने बताया कि उनके पिता दिवंगत कृष्ण कुमार दूबे के नाम कनेक्शन था, जिस पर वर्षों से बकाया चल रहा था। योजना से उन्हें अत्यधिक लाभ मिला है। वहीं गिरधपुर के सुरेश ने कहा कि पहली बार 100 प्रतिशत अधिभार माफ किया गया है। उन्होंने कहा कि जो उपभोक्ता इस बार बिल नहीं जमा करेगा, वह पछताएगा।

दूसरे दिन भी कैश काउंटरों पर लगी लंबी कतारें योजना के दूसरे दिन मंगलवार को भी कैश काउंटरों पर उपभोक्ताओं की भारी भीड़ देखी गई। अधीक्षण अभियंता संतोष कुमार मधुकर ने मेंहदावल के बखिरा, पचपोखरी, जंगलकला सहित अन्य कैंपों का निरीक्षण किया।