Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Bijli Bill Relief Scheme: बिजली बिल राहत योजना का गरीबों को मिल रहा भरपूर लाभ, 28 फरवरी तक कर सकेंगे आवेदन

    By Rakesh Pathak Edited By: Ashish Mishra
    Updated: Tue, 02 Dec 2025 07:49 PM (IST)

    उत्तर प्रदेश में बिजली बिल राहत योजना का गरीबों को भरपूर लाभ मिल रहा है। इस योजना के तहत, पात्र लाभार्थी 28 फरवरी तक आवेदन कर सकते हैं। योजना का उद्दे ...और पढ़ें

    prefferd source google
    Hero Image

    बिजली बिल राहत योजना का गरीबों को मिल रहा भरपूर लाभ।

    जागरण संवाददाता, संतकबीरनगर। बिजली विभाग द्वारा लागू बिजली बिल राहत योजना ने उपभोक्ताओं को बड़ी राहत दी है। 1 दिसंबर से शुरू हुई यह योजना 28 फरवरी तक चलेगी। बकाया राशि में भारी छूट मिलने से उपभोक्ताओं में खुशी की लहर दौड़ पड़ी है। बिल जमा करने के बाद उपभोक्ताओं ने कहा कि ऐसी योजना पहले ही लागू हो जानी चाहिए थी, जिससे सभी को बकाया राशि से छुटकारा मिल जाता।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    मेंहदावल क्षेत्र के भटौरा गांव निवासी संजय कुमार जायसवाल ने बताया कि उनके घर पर 1 लाख 9 हजार रुपये बकाया की नोटिस मिली थी, लेकिन योजना के तहत महज 40 हजार रुपये जमा करने पर पूरा भुगतान माना गया। उन्होंने कहा कि मेंहदावल बिजलीघर में रसीद देने में अक्सर समस्या रहती है, इसलिए वे खलीलाबाद पहुंचे थे।

    खलीलाबाद के फेरूसा निवासी मोहन दूबे ने बताया कि उनके पिता दिवंगत कृष्ण कुमार दूबे के नाम कनेक्शन था, जिस पर वर्षों से बकाया चल रहा था। योजना से उन्हें अत्यधिक लाभ मिला है। वहीं गिरधपुर के सुरेश ने कहा कि पहली बार 100 प्रतिशत अधिभार माफ किया गया है। उन्होंने कहा कि जो उपभोक्ता इस बार बिल नहीं जमा करेगा, वह पछताएगा।

    दूसरे दिन भी कैश काउंटरों पर लगी लंबी कतारें

    योजना के दूसरे दिन मंगलवार को भी कैश काउंटरों पर उपभोक्ताओं की भारी भीड़ देखी गई। अधीक्षण अभियंता संतोष कुमार मधुकर ने मेंहदावल के बखिरा, पचपोखरी, जंगलकला सहित अन्य कैंपों का निरीक्षण किया।

    इसी क्रम में अधिशासी अभियंता राजेश प्रजापति ने मगहर, चुरेब, हैसरबाजा, मुखलिसपुर समेत विभिन्न स्थानों पर अभियान की समीक्षा की और उपभोक्ताओं के हित में बेहतर कार्य करने का निर्देश दिया। इस दौरान 249 उपभोक्ताओं ने कुल 15 लाख 10 हजार रुपये बकाया राशि जमा की।