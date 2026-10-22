संतकबीर नगर में दहेज के लिए तीन तलाक, बेटी छीनकर महिला को घर से निकाला

जागरण संवाददाता, धनघटा, (संतकबीर नगर)। दहेज की मांग पूरी न होने पर विवाहिता को प्रताड़ित करने, उसकी दूधमुंही बेटी को छीनकर ले जाने और तीन तलाक देकर मारपीट कर घर से निकालने का मामला सामने आया है। पीड़िता की तहरीर पर न्यायालय के आदेश के अनुपालन में पुलिस ने पति, सास, ससुर, देवर और ननद के विरुद्ध संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

परसा गांव निवासी मोहम्मद इब्राहिम की पुत्री सावरीन खातून ने तहरीर में बताया कि उसका निकाह तीन दिसंबर, 2020 को कटया गांव निवासी निसार अहमद के पुत्र सद्दाम हुसैन के साथ हुआ था। निकाह के समय उसके मायके वालों ने पांच लाख रुपये नकद, बुलेट और घरेलू उपयोग का अन्य सामान उपहार स्वरूप दिया था। शादी के बाद उसके तीन बच्चे हुए। आरोप है कि ससुराल वाले पांच लाख रुपये अतिरिक्त दहेज की मांग करने लगे और उसे शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताड़ित करने लगे। सब कुछ ठीक होने की उम्मीद में वह उत्पीड़न सहती रही।