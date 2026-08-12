Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    विज्ञापन हटाएंसिर्फ खबर पढ़ें
    News

    संतकबीरनगर में छत की कुंडी में लटका मिला युवक का शव, जांच में जुटी पुलिस

    By Digital Desk Edited By: Vivek Shukla
    Updated: Wed, 12 Aug 2026 08:53 AM (IST)

    संतकबीर नगर के बखिरा में 29 वर्षीय रिंकू अपने घर में छत की कुंडी से लटका मिला। परिवार ने इसे आत्महत्या बताया है, पुलिस मामले की जांच कर रही है। ...और पढ़ें

    News Article Hero Image

    HighLights

    1. संतकबीर नगर के बखिरा में युवक का शव मिला।

    2. 29 वर्षीय रिंकू छत की कुंडी से लटका पाया गया।

    3. परिवार ने आत्महत्या बताया, पुलिस जांच में जुटी।

    जागरण संवाददाता, संतकबीर नगर। नगर पंचायत बखिरा के जसवल भरवलिया निवासी 29 वर्षीय रिंकू गत मंगलवार की रात करीब 11 बजे घर में छत की कुंडी में लटका मिला। यह दृश्य देखकर परिवार के सदस्य रोने-बिलखने लगे।

    स्वजन का कहना है कि उसने फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। किस कारणवश उसने ऐसा किया,यह पता नहीं चल पाया है। मौके पर पहुंची पुलिस ने स्वजन से पूछताछ करने के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।

    यह भी पढ़ें- संत कबीर नगर : CM योगी ने लाभार्थियों को किया सम्मानित, विभागों के स्टॉल का जायजा लेकर जानी योजनाओं की प्रगति

    नोट- इस खबर को लगातार अपडेट किया जा रहा है। हम अपने सभी पाठकों को पल-पल की खबरों से अपडेट करते हैं। हम लेटेस्ट और ब्रेकिंग न्यूज को तुरंत ही आप तक पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। प्रारंभिक रूप से प्राप्त जानकारी के माध्यम से हम इस समाचार को निरंतर अपडेट कर रहे हैं। ताजा ब्रेकिंग न्यूज़ और अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए जागरण के साथ।