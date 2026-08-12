संतकबीरनगर में छत की कुंडी में लटका मिला युवक का शव, जांच में जुटी पुलिस

जागरण संवाददाता, संतकबीर नगर। नगर पंचायत बखिरा के जसवल भरवलिया निवासी 29 वर्षीय रिंकू गत मंगलवार की रात करीब 11 बजे घर में छत की कुंडी में लटका मिला। यह दृश्य देखकर परिवार के सदस्य रोने-बिलखने लगे।

स्वजन का कहना है कि उसने फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। किस कारणवश उसने ऐसा किया,यह पता नहीं चल पाया है। मौके पर पहुंची पुलिस ने स्वजन से पूछताछ करने के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।