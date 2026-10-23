संत कबीर नगर में बांस-बल्ली के सहारे घरों तक पहुंच रही बिजली, विद्युत पोल की मांग को लेकर प्रदर्शन

संवाद सूत्र, बसवारीगांव (संत कबीर नगर)। हैंसर ब्लॉक क्षेत्र के मुंडेरा राय गांव में विद्युत पोल नहीं लगाए जाने से नाराज ग्रामीणों ने शुक्रवार को विरोध प्रदर्शन किया। ग्रामीणों का कहना है कि गांव के बाहर मकान बनाकर रहने वाले कई परिवारों को अब तक बिजली की समुचित सुविधा नहीं मिल सकी है।

विद्युत पोल दूर होने के कारण बांस-बल्ली के सहारे घरों तक बिजली पहुंचाई जा रही है, जबकि कई परिवार विद्युत कनेक्शन से भी वंचित हैं। समस्या का समाधान नहीं होने से ग्रामीणों में आक्रोश है। प्रदर्शनकारी ग्रामीणों ने बताया कि गांव के बाहर बसे परिवारों के घरों तक बिजली पहुंचाने के लिए विद्युत पोल लगाने की मांग कई बार संबंधित अधिकारियों से की गई। इसके लिए मौखिक रूप से शिकायत करने के साथ ही प्रार्थनापत्र भी दिए गए, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। पोल नहीं होने के कारण कई परिवारों को अंधेरे में जीवन गुजारना पड़ रहा है।



शुक्रवार को महिला और पुरुष ग्रामीणों ने एकजुट होकर प्रदर्शन किया। उन्होंने विद्युत विभाग से जल्द से जल्द घरों के दरवाजे तक पोल लगवाने की मांग की।