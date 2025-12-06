संतकबीर नगर में 4 करोड़ 60 लाख से बनेगा नया पावर हाउस, 20 हजार उपभोक्ताओं को मिलेगा लाभ

जागरण संवाददाता, संतकबीर नगर। क्षेत्र के बिजली उपभोक्ताओं को जल्द ही राहत मिलने वाली है। लोहरैया में बिजली विभाग द्वारा 5 एमवीए क्षमता का नया पावर हाउस स्थापित किए जाने की तैयारी शुरू हो गई है। इस पावर हाउस की अनुमानित लागत 4 करोड़ 60 लाख रुपये प्रस्तावित है। इसके बन जाने से लगभग 20 हजार उपभोक्ताओं को निर्बाध विद्युत आपूर्ति मिल सकेगी।

वर्तमान समय में लोहरैया क्षेत्र में बिजली आपूर्ति नाथनगर सब स्टेशन से की जा रही है, जो लगभग 20 किलोमीटर की लंबी लाइन से होकर गुजरती है। दूरी अधिक होने के कारण उपभोक्ताओं तक कम वोल्टेज पहुंच रहा है और बिजली आपूर्ति प्रभावित होती रही है।

नाथनगर सब स्टेशन से 32 हजार उपभोक्ताओं को बिजली दी जाती है तथा यहां से विश्वनाथपुर, महुली, खोरिया, हरिहरपुर शहरी और हरिहरपुर ग्रामीण सहित कई फीडर संचालित किए जाते हैं। इसके अलावा तामेश्वरनाथ धाम के नाम से अलग फीडर बनाने का कार्य भी प्रगति पर है। पावर हाउस में 10 एमवीए के दो ट्रांसफार्मर लगाए गए हैं, जिनसे आपूर्ति की जा रही है। लोहरैया में पावर हाउस निर्माण की मांग जनप्रतिनिधियों द्वारा कई बार शासन स्तर पर उठाई गई थी। जिस पर अधिशासी अभियंता ने 5 एमवीए का पावर हाउस बनाने के प्रस्ताव की स्वीकृति के लिए मुख्य अभियंता को पत्र भेजा है।