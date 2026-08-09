संतकबीरनगर में पहल: वंचित बच्चों और दिव्यांगों को खोजकर मिलेगा सरकारी योजनाओं का लाभ

जागरण संवाददाता, संतकबीरनगर। वंचित पात्र बच्चों,छात्राओं सहित सभी दिव्यांगों को चिह्लित कर उन्हें योजना का लाभ दिलाया जाएगा। इनके चिह्निकरण के लिए जनपद के पंजीकृत सभी स्वयंसेवी संस्थाओं,आशाओं व आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की मदद ली जाएगी। इनसे चिह्नित पात्रों की सूची मिलने के बाद जिला सशक्तीकरण कार्यालय उन्हें संबंधित योजनाओं से लाभान्वित किया जाएगा।



जनपद के पंजीकृत सभी स्वयंसेवी संस्थाओं को पांच वर्ष से कम आयु के बच्चों के 'कांक्लियर इम्प्लांट' के लिए चिह्नित करने को कहा गया है। इसके अलावा 18 वर्ष से अधिक आयु के पात्र तथा 16 वर्ष से अधिक आयु के दिव्यांग छात्राओं काे चिह्नित कर उन्हें विभागीय योजनाओं से लाभान्वित किया जाना है। इसमें आशा एवं आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का सहयोग लिया जाएगा।

इसके अलावा राज्य निधि एवं स्वैच्छिक संस्थाओं को सहायता अनुदान योजना के अंतर्गत प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए कहा गया है। फिलहाल एकलव्य एजुकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट-मगहर ने पुस्तकालय स्थापित करने तथा जनता वैदिक शिक्षा एवं सेवा समिति द्वारा डे-केयर सेंटर संचालित करने में रुचि दिखाई है।