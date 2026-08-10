संत कबीर नगर में शव पर दिखे चोट के निशान, पुलिस ने रुकवाया अंतिम संस्कार

जागरण संवाददाता, मेंहदावल। नगर के सोनबरसा मोहल्ला निवासी 45 वर्षीय कलमनाथ साहनी की संदिग्ध परिस्थितियों में सोमवार को मौत हो गई। स्वजन अंतिम संस्कार के लिए शव को पंडितपुरवा स्थित शवदाह गृह ले गए थे।

इसी दौरान शरीर पर चोट के निशान देखकर स्वजन को मौत सामान्य नहीं होने का संदेह हुआ। सूचना पर पहुंची पुलिस ने अंतिम संस्कार रुकवाकर शव को कब्जे में ले लिया।

मृतक के भाई पप्पू साहनी ने पुलिस को बताया कि उनका भाई आठ अगस्त को अपने मौसेरे भाई घनश्याम निषाद के घर बिसौवा गांव गया था। सोमवार को उन्हें कलमनाथ की मौत की सूचना मिली। स्वजन शव को अंतिम संस्कार के लिए पंडितपुरवा ले गए। वहां शरीर पर चोट के निशान दिखाई दिए। इसके बाद उन्होंने पुलिस को सूचना दी।