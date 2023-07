Sant Kabir Nagar News: गोरखपुर-लखनऊ हाईवे पर सड़क हादसे में कुशीनगर के व्यक्ति की मौत, तीन घायल

गोरखपुर-लखनऊ राष्ट्रीय राजमार्ग पर रैना पेपर मिल के पास रविवार मार्ग दुर्घटना में कुशीनगर जिले के एक व्यक्ति की घटनास्थल पर ही मृत्यु हो गई जबकि गोरखपुर जनपद के दो अलग-अलग थाना क्षेत्र के दो व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गए। ये लोग महाकाल का दर्शन करके कार से घर वापस जा रहे थे। ओवरटेक करके आगे निकलने के प्रयास में इनकी कार ट्रक से टकरा गई।

पुलिस ने घायलों को जिला अस्पताल भेजवाया।

Your browser does not support the audio element.

संत कबीर नगर, जागरण संवाददाता: गोरखपुर-लखनऊ राष्ट्रीय राजमार्ग पर रैना पेपर मिल के पास रविवार मार्ग दुर्घटना में कुशीनगर जिले के एक व्यक्ति की घटनास्थल पर ही मृत्यु हो गई, जबकि गोरखपुर जनपद के दो अलग-अलग थाना क्षेत्र के दो व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गए। ये लोग महाकाल का दर्शन करके कार से घर वापस जा रहे थे। ओवरटेक करके आगे निकलने के प्रयास में इनकी कार ट्रक से टकरा गई। पुलिस ने घायलों को जिला अस्पताल भेजवाया। रविवार को सुबह के समय कार से महाकाल का दर्शन करके चार लोग अपने घर लौट रहे थे। इसमें कुशीनगर जनपद के हाटा थाना के लंगड़ी गांव निवासी 40 वर्षीय बृजेश प्रताप राव, गोरखपुर जनपद के खोराबार थाना के गौर बरसइता गांव के 32 वर्षीय श्रवण सक्सेना, बेलीपार थाना के बेलीपार गांव के 32 वर्षीय उमर प्रताप तथा इसी थाना के जुड़ापुर गांव के अशोक यादव बैठे थे। गाड़ी बृजेश प्रताव चला रहे थे। इनकी कार गोरखपुर-लखनऊ राष्ट्रीय राजमार्ग पर रैना पेपर मिल के पास पहुंची थी। ओवरटेक करके आगे निकलने के प्रयास में कार आगे चल रहे ट्रक के पीछे ठोकर मार दी, जिससे कार के परखच्चे उड़ गये। ट्रक चालक हादसे के बाद ट्रक छोड़कर फरार हो गया। सूचना मिलने पर मगहर चौकी के प्रभारी रजनीश राय अपने सहयोगी पुलिस कर्मियों के साथ घटनास्थल पर पहुंचे। कार में फंसे चारों लोगों को बाहर निकलवाए। जिसमें बृजेश प्रताप राव की घटनास्थल पर ही मृत्यु हो चुकी थी। वहीं गंभीर रूप से घायल श्रवण सक्सेना, उमर प्रताप व अशोक यादव को उपचार के लिए जिला अस्पताल में दाखिल कराए। ट्रक को मगहर पुलिस चौकी परिसर में खड़ा करवा दिया। सूचना मिलने पर इनके परिवार के सदस्य पहुंच गए हैं। सभी घायलों को गोरखपुर मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया। चौकी प्रभारी ने कहा कि मृतक व घायल व्यक्तियों की तरफ से तहरीर मिलने पर आवश्यक कार्यवाही की जाएगी।

Edited By: Shivam Yadav