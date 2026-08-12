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    संतकबीर नगर में भीषण सड़क हादसा, बाइक सवार दो युवकों की मौत

    By Digital Desk Edited By: Vivek Shukla
    Updated: Wed, 12 Aug 2026 12:37 PM (IST)

    संतकबीर नगर में महुली-बस्ती मार्ग पर हुए सड़क हादसे में बाइक सवार तीन युवकों में से दो की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, ...और पढ़ें

    तस्वीर का इस्तेमाल प्रतीकात्मक प्रस्तुतीकरण के लिए किया गया है। जागरण

    तस्वीर का इस्तेमाल प्रतीकात्मक प्रस्तुतीकरण के लिए किया गया है। जागरण

    HighLights

    1. संतकबीर नगर में महुली-बस्ती मार्ग पर हादसा।

    2. बाइक सवार दो युवकों की मौके पर मौत।

    3. एक गंभीर घायल गोरखपुर मेडिकल कॉलेज रेफर।

    जागरण संवाददाता, संतकबीर नगर। महुली-बस्ती मार्ग पर छितही के पास हुए सड़क हादसे में बाइक सवार तीन में से दो युवकों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। वहीं तीसरा युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे आसपास के लोगों ने एंबुलेंस से जिला अस्पताल में भेजवाया। यहां के चिकित्सक ने प्राथमिक उपचार के बाद हालत गंभीर देखकर बीआरडी मेडिकल कालेज गोरखपुर रेफर कर दिया।

    महुली थाना क्षेत्र के छितही गांव के पास गत मंगलवार की देर रात हुए सड़क हादसे में बाइक सवार इसी थाना क्षेत्र के भिनखिनी गांव निवासी 22 वर्षीय अजय पुत्र रामप्रीत व कलुआपुर गांव निवासी 24 वर्षीय रामसुंदर पुत्र संतोष की घटनास्थल पर ही मौत हो गई।

    वहीं उद्धव मौर्य पुत्र स्वर्गीय भागीरथी गंभीर रूप से घायल हो गए। आसपास के लोगों ने इन्हें एंबुलेंस से जिला अस्पताल भेजवाया। जिला अस्पताल के चिकित्सक ने प्राथमिक उपचार के बाद हालत गंभीर देखकर उसे बीआरडी मेडिकल कालेज-गोरखपुर रेफर कर दिया।

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