संतकबीर नगर में भीषण सड़क हादसा, बाइक सवार दो युवकों की मौत

जागरण संवाददाता, संतकबीर नगर। महुली-बस्ती मार्ग पर छितही के पास हुए सड़क हादसे में बाइक सवार तीन में से दो युवकों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। वहीं तीसरा युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे आसपास के लोगों ने एंबुलेंस से जिला अस्पताल में भेजवाया। यहां के चिकित्सक ने प्राथमिक उपचार के बाद हालत गंभीर देखकर बीआरडी मेडिकल कालेज गोरखपुर रेफर कर दिया।

महुली थाना क्षेत्र के छितही गांव के पास गत मंगलवार की देर रात हुए सड़क हादसे में बाइक सवार इसी थाना क्षेत्र के भिनखिनी गांव निवासी 22 वर्षीय अजय पुत्र रामप्रीत व कलुआपुर गांव निवासी 24 वर्षीय रामसुंदर पुत्र संतोष की घटनास्थल पर ही मौत हो गई।