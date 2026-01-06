संतकबीर नगर में 15 KG गांजा के साथ दो तस्कर गिरफ्तार, अल्टो कार और पांच मोबाइल बरामद

जागरण संवाददाता, संतकबीर नगर। अवैध मादक पदार्थों की तस्करी के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत महुली पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस टीम ने दो गांजा तस्करों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 15 किलो अवैध गांजा, एक अल्टो कार, पांच मोबाइल फोन और 2070 रुपये नकद बरामद किए हैं।

पुलिस टीम ने रात में चेकिंग अभियान के दौरान भगता मोड़ के पास से दोनों आरोपितों को पकड़ा। गिरफ्तार तस्करों की पहचान मनोज यादव पुत्र जयराम यादव और शम्भू पुत्र मनोगी, निवासी चकोरा थाना जलालपुर जनपद अम्बेडकरनगर के रूप में हुई है। एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा पंजीकृत कर दोनों आरोपितों को पुलिस ने कोर्ट में पेश किया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया।