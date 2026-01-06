संतकबीर नगर में 15 KG गांजा के साथ दो तस्कर गिरफ्तार, अल्टो कार और पांच मोबाइल बरामद
अवैध मादक पदार्थों की तस्करी के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत महुली पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस टीम ने दो गांजा तस्करों को गिरफ्तार कर उनके ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, संतकबीर नगर। अवैध मादक पदार्थों की तस्करी के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत महुली पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस टीम ने दो गांजा तस्करों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 15 किलो अवैध गांजा, एक अल्टो कार, पांच मोबाइल फोन और 2070 रुपये नकद बरामद किए हैं।
पुलिस टीम ने रात में चेकिंग अभियान के दौरान भगता मोड़ के पास से दोनों आरोपितों को पकड़ा। गिरफ्तार तस्करों की पहचान मनोज यादव पुत्र जयराम यादव और शम्भू पुत्र मनोगी, निवासी चकोरा थाना जलालपुर जनपद अम्बेडकरनगर के रूप में हुई है। एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा पंजीकृत कर दोनों आरोपितों को पुलिस ने कोर्ट में पेश किया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया।
उड़ीसा से लेकर आते थे गांजा की खेप, करते थे तस्करी
पूछताछ के दौरान आरोपितों ने बताया कि वे बेरोजगार हैं और अपने व परिवार के भरण-पोषण के लिए उड़ीसा से गांजा लाकर संतकबीर नगर व आसपास के जनपदों में बेचते थे। उन्होंने बताया कि आज भी गांजा बेचने जा रहे थे, तभी पुलिस ने पकड़ लिया। बरामद अल्टो कार के बारे में आरोपित मनोज यादव ने बताया कि यह उसके मित्र संजय विश्वकर्मा निवासी भदौरिया चौराहा, जवाहर नगर, थाना सीसामऊ, जनपद कानपुर नगर की है, जिसे उसने दोस्ती में मांगकर लिया था। कार मालिक को गांजा तस्करी की जानकारी नहीं दी गई थी।
