Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    संतकबीर नगर में 15 KG गांजा के साथ दो तस्कर गिरफ्तार, अल्टो कार और पांच मोबाइल बरामद

    By Jagran News Edited By: Vinay Saxena
    Updated: Tue, 06 Jan 2026 04:37 PM (IST)

    अवैध मादक पदार्थों की तस्करी के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत महुली पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस टीम ने दो गांजा तस्करों को गिरफ्तार कर उनके ...और पढ़ें

    News Article Hero Image

    जागरण संवाददाता, संतकबीर नगर। अवैध मादक पदार्थों की तस्करी के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत महुली पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस टीम ने दो गांजा तस्करों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 15 किलो अवैध गांजा, एक अल्टो कार, पांच मोबाइल फोन और 2070 रुपये नकद बरामद किए हैं।

    पुलिस टीम ने रात में चेकिंग अभियान के दौरान भगता मोड़ के पास से दोनों आरोपितों को पकड़ा। गिरफ्तार तस्करों की पहचान मनोज यादव पुत्र जयराम यादव और शम्भू पुत्र मनोगी, निवासी चकोरा थाना जलालपुर जनपद अम्बेडकरनगर के रूप में हुई है। एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा पंजीकृत कर दोनों आरोपितों को पुलिस ने कोर्ट में पेश किया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया।

    उड़ीसा से लेकर आते थे गांजा की खेप, करते थे तस्करी

    पूछताछ के दौरान आरोपितों ने बताया कि वे बेरोजगार हैं और अपने व परिवार के भरण-पोषण के लिए उड़ीसा से गांजा लाकर संतकबीर नगर व आसपास के जनपदों में बेचते थे। उन्होंने बताया कि आज भी गांजा बेचने जा रहे थे, तभी पुलिस ने पकड़ लिया। बरामद अल्टो कार के बारे में आरोपित मनोज यादव ने बताया कि यह उसके मित्र संजय विश्वकर्मा निवासी भदौरिया चौराहा, जवाहर नगर, थाना सीसामऊ, जनपद कानपुर नगर की है, जिसे उसने दोस्ती में मांगकर लिया था। कार मालिक को गांजा तस्करी की जानकारी नहीं दी गई थी।