संतकबीर नगर में सड़क हादसे में महिला की दर्दनाक मौत, गम में बदल गई बेटी की शादी की खुशियां 

संवाद सूत्र, महुली। मातृवियोग के दुख ने ग्राम रतनपुर निवासी परिवार की खुशियां मातम में बदल दीं। मां की सड़क दुर्घटना में हुई मौत से अविवाहित बेटी आराधना पर गमों का पहाड़ टूट पड़ा। शादी की तैयारी चल रही थी, लेकिन अचानक हुए इस हादसे ने सब कुछ थाम दिया। मां को खोकर आराधना दहाड़ मारकर रोने लगी। घर में कोहराम मच गया और माहौल गमगीन हो गया।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

महुली थाना क्षेत्र के ग्राम रतनपुर निवासी 65 वर्षीय कतवारी देवी, पत्नी अनंत राम, सोमवार को पीएनबी बैंक से पैसा निकालकर घर लौट रही थीं, तभी एक अनियंत्रित चार पहिया वाहन की चपेट में आने से गंभीर रूप से घायल हो गईं।