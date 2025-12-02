संतकबीर नगर में सड़क हादसे में महिला की दर्दनाक मौत, गम में बदल गई बेटी की शादी की खुशियां
संतकबीर नगर में एक सड़क दुर्घटना में एक महिला की दुखद मौत हो गई। यह घटना उस समय हुई जब परिवार बेटी की शादी की तैयारियों में व्यस्त था। इस हादसे ने शाद ...और पढ़ें
संवाद सूत्र, महुली। मातृवियोग के दुख ने ग्राम रतनपुर निवासी परिवार की खुशियां मातम में बदल दीं। मां की सड़क दुर्घटना में हुई मौत से अविवाहित बेटी आराधना पर गमों का पहाड़ टूट पड़ा। शादी की तैयारी चल रही थी, लेकिन अचानक हुए इस हादसे ने सब कुछ थाम दिया। मां को खोकर आराधना दहाड़ मारकर रोने लगी। घर में कोहराम मच गया और माहौल गमगीन हो गया।
महुली थाना क्षेत्र के ग्राम रतनपुर निवासी 65 वर्षीय कतवारी देवी, पत्नी अनंत राम, सोमवार को पीएनबी बैंक से पैसा निकालकर घर लौट रही थीं, तभी एक अनियंत्रित चार पहिया वाहन की चपेट में आने से गंभीर रूप से घायल हो गईं।
राहगीरों की मदद से उन्हें इलाज के लिए बीआरडी मेडिकल कॉलेज गोरखपुर ले जाया जा रहा था, लेकिन रास्ते में ही देर रात उनकी मौत हो गई।
दुर्घटना की सूचना मिलते ही परिजनों में चीख-पुकार मच गई। पति अनंत राम और बेटी आराधना का रो-रोकर बुरा हाल है। मां के चले जाने से शादी की खुशियां अधूरी रह गईं। गांव में शोक की लहर दौड़ गई है और लोग परिवार को ढांढस बंधा रहे हैं।
