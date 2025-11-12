शादी का झांसा देकर युवती से बनाया शारीरिक संबंध, अब घर से निकाला
संतकबीर नगर में एक युवती ने युवक पर शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने और ब्लैकमेल करने का आरोप लगाया है। पीड़िता के अनुसार, युवक ने शारीरिक संबंध बनाते समय वीडियो बना लिया और बाद में उसे वायरल करने की धमकी देकर ब्लैकमेल करने लगा। पंचायत में शादी तय होने के बाद युवक और उसके परिवार ने शादी से इनकार कर दिया और उसे घर से निकाल दिया। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
जागरण संवाददाता, संतकबीर नगर। कोतवाली क्षेत्र में शादी का झांसा देकर युवती से दुष्कर्म और ब्लैकमेल करने का मामला सामने आया है। पीड़िता ने युवक और उसके परिजनों पर प्रताड़ित कर घर से भगा देने का आरोप लगाया है। पुलिस ने तहरीर के आधार पर मामले की जांच शुरू कर दी है।
पीड़िता ने पुलिस को दिए गए तहरीर में बताया कि करीब दो वर्ष पूर्व गांव के ही एक युवक से उसका प्रेम संबंध हुआ था। युवक ने शादी का वादा करते हुए उससे शारीरिक संबंध बनाए और इस दौरान मोबाइल से फोटो व वीडियो भी बना लिए। बाद में जब युवती ने संबंध समाप्त करने की बात कही तो युवक फोटो-वीडियो वायरल करने की धमकी देकर उसे ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया।
पीड़िता का कहना है कि सामाजिक दबाव और बदनामी के भय से उसने युवक से विवाह के लिए सहमति दे दी। पंचायत में समझौते के बाद 7 नवंबर को कोर्ट मैरिज की तारीख तय हुई थी। युवती के अनुसार, कुछ दिन बाद ही आरोपित युवक और उसके परिवार का व्यवहार बदल गया।
उन्होंने शादी से इंकार कर दिया और उसे प्रताड़ित करना शुरू कर दिया। आरोप है कि परिवारवालों ने उसे जबरन एक वीडियो बनवाकर यह कहलवाया कि वह अपनी मर्जी से मायके जा रही है, इसके बाद उसे घर से निकाल दिया गया। पीड़िता ने कोतवाली पहुंचकर पूरी घटना की जानकारी दी और न्याय की गुहार लगाई।
कोतवाली प्रभारी पंकज कुमार पांडेय ने बताया कि तहरीर प्राप्त हुई है। मामले की जांच की जा रही है।
