Sant Kabir Nagar: घर से 5 किमी दूर सरयू नहर में उतराता मिला बुजुर्ग महिला का शव, शौच के लिए निकली थी बुजुर्ग

दुधारा थाना के गंगौली गांव निवासी एक बुजुर्ग महिला का शव उसके घर से करीब पांच किमी दूर चोरहा गांव स्थित सरयू नहर में बुधवार को सुबह के समय उतराता हुआ मिला।

शौच के लिए घर से निकली बुजुर्ग महिला का शव घर से 5 किमी दूर सरयू नहर में उतराता मिला

जागरण संवाददाता, सेमरियावां, संतकबीर नगर: दुधारा थाना के गंगौली गांव निवासी एक बुजुर्ग महिला का शव उसके घर से करीब पांच किमी दूर चोरहा गांव स्थित सरयू नहर में बुधवार को सुबह के समय उतराता हुआ मिला। परिजनों का कहना है कि वह सुबह के समय शौच के लिए घर से बाहर निकली थी। काफी देर बाद भी जब वह घर नहीं लौटी तो उनकी खोजबीन की जाने लगी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। सरयू नहर में उतराता मिला बुजुर्ग महिला का शव दुधारा थाना के गंगौली गांव निवासी 75 वर्षीय लालदेई पत्नी हजारी प्रसाद का शव इनके घर से करीब पांच किमी दूर इसी थाना के चोरहा गांव स्थित सरयू नहर में बुधवार को सुबह करीब आठ बजे उतराता हुआ मिला। कुछ लोगों ने यह दृश्य देखकर शोर मचाया। इस पर कई लोग मौके पर पहुंचे। सूचना मिलने पर बाघनगर पुलिस चौकी के प्रभारी शैलेंद्र सिंह अपने सहयोगी पुलिस कर्मियों के साथ घटनास्थल पर पहुंचे। उन्होंने लोगों से पूछताछ की। वहीं परिवार के सदस्य भी पहुंच गए। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मानसिक रूप से अस्वस्थ थी मृतका मृतका के बेटे मिठाई लाल का कहना है कि उनकी मां मानसिक रूप से अस्वस्थ है। उनका उपचार लखनऊ में सात-आठ वर्ष से चल रहा था। सुबह करीब पांच बजे शौच के लिए वह घर से निकली थी। काफी देर बाद भी जब वह घर नहीं आई तो उनकी खोजबीन की जाने लगी। चौकी प्रभारी ने कहा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिलने के बाद उचित कार्रवाई की जाएगी।

Edited By: riya.pandey