Santkabir Nagar News: सांसद प्रवीण निषाद की तबीयत बिगड़ी, एयर एंबुलेंस से गए दिल्ली

संतकबीर नगर जिले के सांसद प्रवीण की तबीयत खराब होने से समर्थकों में चिंता व्याप्त हो गया है। वहीं स्वजन व रिश्तेदार भी उनकी सेहत को लेकर परेशान हैं। सांसद की तबीयत शुक्रवार को खराब होने पर उन्हें गोरखपुर के फातिमा हास्पिटल में भर्ती कराया गया लेकिन सेहत में सुधार न होने पर उन्हें इलाज के लिए दिल्ली ले जाया गया।

सांसद प्रवीण निषाद की तबीयत बिगड़ने पर ले जाया जा रहा अस्पताल। -जागरण

संतकबीर नगर, जागरण संवाददाता। सांसद प्रवीण निषाद की तबीयत खराब हो गई है। शुक्रवार की रात में उन्हें गोरखपुर के फातिमा हास्पिटल में भर्ती कराया गया था। शनिवार को स्थिति में सुधार नहीं होने पर शाम पांच बजे उन्हें एयर एंबुलेंस से दिल्ली एम्स में ले जाया गया। सांसद को पेट में दिक्कत बताई जा रही है। पहले भी हो चुका है ऐसा दर्द बता दें कि सांसद को पहले भी ऐसा दर्द हो चुका है। मार्च 2023 में दिल्ली में सांसद प्रवीण निषाद की तबीयत अचानक खराब हो गई थी, जिसके बाद वहां मौजूद बांसगांव के सांसद कमलेश पासवान ने उन्हें दिल्ली स्थित मेदांता अस्पतील में भर्ती कराया था। जहां, इलाज के बाद वह स्वस्थ हो गए।

Edited By: Pragati Chand