Santkabir Nagar News: बारिश में मां-बेटी के ऊपर गिरी घर की जर्जर दीवार, एक की मौत; दूसरी लड़ रही जिंदगी की जंग

घटना संतकबीर नगर जिले के धनघटा थाना क्षेत्र के डेबरी गांव में हुई। बारिश के चलते घर की जर्जर दीवार अचानक भरभरा कर गिर गई। जिसमें मां- बेटी दोनों दब गईं। दीवार गिरने की आवाज सुन पहुंचे लोगों ने किसी तहर दोनों को मलबे के अंदर से निकाला और अस्पताल ले गए। जहां चिकित्सक ने मां को मृत घोषित कर दिया जबकि बेटी गंभीर है।

महिला की मौत के बाद रोते-बिलखते स्वजन। -जागरण

संतकबीर नगर, जागरण संवाददाता। संतकबीर नगर जिले के धनघटा थाना क्षेत्र के डेबरी गांव में शुक्रवार की रात दीवार गिरने से मां की मौत हो गई वहीं बेटी गंभीर रूप से घायल हो गई। घायल बेटी को आनन-फानन अस्पताल ले जाया गया। उसका इलाज जिला अस्पताल में चल रहा है। यह है मामला डेबरी की 45 वर्षीय बासमती अपनी 15 साल की बेटी प्रमिला के साथ अपने खेत में धान की रोपाई करके घर वापस लौटी थीं। घर की एक दीवार जर्जर थी। वहीं पर हैंडपंप लगा था। मां-बेटी रात करीब आठ बजे हैंडपंप पर हाथ धोने गईं थीं। अभी दोनों वहां पहुंची ही थीं कि बारिश के चलते दीवार उनके ऊपर गिर गई, जिसमें दोनों दब गईं। मां ने तोड़ा दम, बेटी लड़ रही जंग दीवार गिरने का आवाज सुनकर स्वजन और ग्रामीण दौड़े। घटनास्थल से किसी तरह दोनों को निकाला गया। घायलावस्था में दोनों को लेकर स्वजन हैंसर स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचे, जहां चिकित्सकों ने मां को मृत घोषित कर दिया। वहीं गंभीर रूप से घायल बेटी का प्राथमिक इलाज करके उसे जिला अस्पताल रेफर कर दिया। घटना के बाद परिवार में कोहराम मच गया। स्वजन का रो-रोकर बुरा हाल है।

