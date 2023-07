Sant Kabir Nagar: धान रोपाई का पैसा मांगने गए व्यक्ति की हत्या, दबंगों ने फावड़े से किया हमला, गांव में तनाव

Sant Kabir Nagar Crime News धनघटा क्षेत्र में फावड़े के प्रहार से एक व्यक्ति की हत्या कर दी गयी। क्षेत्र के भरवल पर्वता में हुई घटना। धान की रोपाई का पैसा मांगने गया था व्यक्ति। परिवार में कोहराम मच गया है। हत्याकांड के बाद गांव में तनाव के हालात बन गए। सुरक्षा की दृष्टि से गांव में भारी पुलिस बल तैनात किया गया है।

Sant Kabir Nagar News: धनघटा क्षेत्र में फावड़े के प्रहार से एक व्यक्ति की हत्या

Your browser does not support the audio element.

धनघटा-संतकबीरनगर, जागरण टीम। धनघटा थाना क्षेत्र के ग्राम भरवल पर्वता में सोमवार की सुबह धान की रोपाई का पैसा मांगने गए 45 वर्षीय व्यक्ति की दबंगों द्वारा फावड़े से हमला कर हत्या कर दी गयी। घटना के बाद गांव में अफरा तफरी मच गयी। काम पूरा होने पर दी जाएगी रकम गांव निवासी 45 वर्षीय वकील शर्मा सोमवार को धान की रोपाई का पैसा मांगने गुड्डू पाल के घर गया। गुड्डू पाल के घर वालों ने यह कहते हुए पैसा देने से मना करने लगे कि जब सब खेत मे धान की रोपाई का कार्य पूरा हो जायेगा तभी मजदूरी दी जाएगी। इस बीच मजदूरी को लेकर कहासुनी होने लगी। बातचीत ने विवाद का रूप ले लिया। इस बीच बताया जाता है कि वकील शर्मा पर फावड़े से वार कर घायल कर दिया गया। सीएचसी लेकर आए, जहां मृत घाेषित कर दिया घटना की सूचना मिलने पर वकील शर्मा को सीएचसी हैंसर लाया गया। जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। सूचना पर पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। सीएचसी हैंसर में भारी भीड़ इकट्ठा होने पर बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स तैनात कर दिया गया। गांव में तनाव की स्थित बनी हुई है।

Edited By: Abhishek Saxena