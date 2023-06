संतकबीर नगर में ग्राम प्रधान की हत्या से सनसनी, नाराज लोगों ने किया प्रदर्शन; हत्यारों की गिरफ्तारी की मांग

घटना खलीलाबाद कोतवाली क्षेत्र की है। ग्राम प्रधान को देर रात गांव के ही कुछ लोगों द्वारा डंडे व हाकी से पिटाई करने की बात सामने आई है। अस्पताल में भर्ती ग्राम प्रधान की शुक्रवार को मौत हो गई। जिसके बाद घरवालों रिश्तेदारों व ग्रामीणों ने शव रखकर प्रदर्शन शुरू कर दिया। मौके पर पुलिस व प्रशासन की टीम आक्रोशित लोगों को शांत कराने में जुटी है।

संतकबीर नगर, जागरण संवाददाता। संतकबीर नगर जिले के खलीलाबाद ब्लाक के ग्राम पंचायत नौहट के प्रधान कौशल चौधरी की हत्या से जिले में सनसनी फैल गई है। जनपद के प्रधान इससे आक्रोशित हैं। जिला अस्पताल परिसर में प्रधानों ने हंगामा किया। सड़क पर उतरे प्रधानों को समझाने-बुझाने में पुलिस जुटी है। यह है पूरा मामला खलीलाबाद ब्लाक के ग्राम पंचायत नौहट के प्रधान 40 वर्षीय कौशल चौधरी बीते गुरुवार को देर शाम अपने वाहन से घर आ रहे थे। गांव से कुछ दूर पहले चार पहिया वाहन सवार कुछ लोगों ने इन्हें मारपीट कर गंभीर रूप से घायल कर दिया था। सूचना मिलने पर परिवार के सदस्य व अन्य लोग घटनास्थल पर पहुंचे। इन्हें उपचार के लिए गोरखपुर में एक निजी अस्पताल में दाखिल कराए। उपचार के दौरान शुक्रवार की सुबह प्रधान की मौत हो गई। इसकी सूचना मिलने से जनपद में सनसनी फैल गई। जनपद के प्रधान आक्रोशित हो गए। लोगों ने इनके शव को जिला अस्पताल स्थित पोस्टमार्टम हाउस में लाया। यहां पर शव रख हंगामा करने लगे। हत्यारों के जल्द गिरफ्तारी की मांग सूचना मिलने पर कोतवाली खलीलाबाद, कलेक्ट्रेट चौकी के पुलिस कर्मी मौके पर पहुंचे। वहीं एएसपी संतोष कुमार सिंह मामले को शांत करने का प्रयास करने लगे। पुलिस का कहना है कि इस मामले में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। वहीं प्रधान संघ के प्रदेश उपाध्यक्ष अखंड प्रताप सिंह ने कहा कि यदि हत्यारे जल्द गिरफ्तार कर जेल नहीं भेजे गए तो उनका संगठन वृहद आंदोलन करने के लिए विवश होगा। इसकी सारी जिम्मेदारी पुलिस और प्रशासन की होगी। जिलाध्यक्ष जगदीश चौधरी ने कहा कि प्रधान की हत्या से जनपद में कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े हो रहे हैं। प्रधान संघ इसकी घोर निंदा करता है। पीड़ित परिवार के साथ जनपद के सभी प्रधान खड़े हैं। न्याय दिलाने के वे संघर्ष करेंगे। करीब तीन माह पहले हुआ था भूमि को लेकर विवाद करीब तीन माह पहले भूमि विवाद को लेकर प्रधान व इनके विपक्षी के बीच विवाद हुआ था। इसको लेकर प्रधान पक्ष के लोगों ने विपक्ष के कुछ लोगों को मारा-पीटा था। इसके बाद से तनाव और बढ़ गया था। प्रधान की हत्या को इसकी प्रमुख वजह बता रहे हैं।

