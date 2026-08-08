अयोध्या से उठेगा सरयू जल, 5 दिनों के लिए बदला गोरखपुर-लखनऊ फोरलेन का रास्ता

जागरण संवाददाता, बस्ती/संतकबीरनगर। श्रावण के दूसरे सोमवार को जलाभिषेक के लिए सरयू नदी का जल लेने शिवभक्तों का उत्साह सड़क पर दिखाई देने लगा है। शुक्रवार शाम से ही कांवड़िए जत्थों में घरों से निकलकर अयोध्या की ओर रवाना होने लगे। इस दौरान फोरलेन पर हर हर महादेव और बोल बम के जयघोष गूंजते रहे। शनिवार तक कांवड़ियों की संख्या और बढ़ने की संभावना है।

संतकबीरनगर से बड़ी संख्या में शिवभक्त अयोध्या पहुंचकर सरयू का पवित्र जल भरेंगे। वापसी में वे बस्ती स्थित बाबा भद्रेश्वरनाथ मंदिर में जलाभिषेक करेंगे और सोमवार को बाबा तामेश्वरनाथ धाम पहुंचकर भगवान शिव का अभिषेक करेंगे। वहीं शनिवार को बड़ी संख्या में श्रद्धालु बिढहरघाट से भी जल लेकर बाबा बैजूनाथ धाम और तामेश्वरनाथ धाम पहुंचेंगे।

कांवड़ यात्रा को लेकर प्रशासन ने व्यापक इंतजाम किए हैं। यात्रा मार्ग पर खाद्य एवं औषधि सुरक्षा विभाग की टीमें खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता की जांच कर रही हैं। जगह जगह विश्राम स्थल, पेयजल, शौचालय और राहत शिविर बनाए गए हैं। फोरलेन किनारे खाली भवनों और विद्यालयों को भी अस्थायी शिविर के रूप में तैयार किया गया है।

श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुचारु यातायात के लिए शुक्रवार रात आठ बजे से 11 अगस्त की रात 12 बजे तक गोरखपुर-लखनऊ फोरलेन पर भारी वाहनों का डायवर्जन लागू कर दिया गया है। मगहर, टेमा रहमत, मेंहदावल बाईपास और बिड़हरघाट सहित कई स्थानों पर बैरियर लगाकर ट्रक, डीसीएम, ट्रैक्टर और अन्य भारी वाहनों को वैकल्पिक मार्गों से भेजा जा रहा है।

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