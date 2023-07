Santkabir Nagar: तालाब में मिला मासूम का शव, दोस्तों के साथ नहाने गया था बालक; लाडले की मौत से घर में कोहराम

11 साल के मासूम बच्चे का शव खलीलाबाद के पटखौली तालाब में मिला तो सनसनी फैल गई। बालक रविवार की शाम में दोस्तों के साथ तालाब में नहाने गया था। इसी दौरान वह पानी में डूब गया। साथियों ने इस बात की जानकारी किसी को नहीं दी। जब देर रात तक स्वजनों के ढूंढने पर बालक नहीं मिला तो साथियों से उसके बारे में पूछा गया।

मौके पर छानबीन करती संतकबीर नगर पुलिस। -जागरण

Your browser does not support the audio element.