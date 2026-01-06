रोक के बावजूद संत कबीर नगर की सीमा में चल रहा अवैध बालू खनन, किसानों की जमीनें हो रहीं बर्बाद

जागरण संवाददाता, धनघटा। तहसील क्षेत्र में दो जिलों के बीच सीमा विवाद के चलते अवैध बालू खनन का मामला लगातार गंभीर होता जा रहा है। एसडीएम धनघटा द्वारा खनन पर रोक लगाए जाने के बावजूद अम्बेडकरनगर प्रशासन की ओर से बालू खनन कराए जाने का आरोप लगाया जा रहा है। इसका सीधा असर वर्षों से खेती कर रहे तेजपुर गांव के किसानों की उपजाऊ जमीनों पर पड़ रहा है, जो अब बर्बादी के कगार पर पहुंच गई हैं।

पिछले दिनों जिलाधिकारी के निर्देश पर तहसीलदार धनघटा के नेतृत्व में गठित राजस्व टीम ने ग्राम तेजपुर के सिवान में पैमाइश की। जांच में यह स्पष्ट हुआ कि अम्बेडकरनगर जनपद के टांडा तहसील अंतर्गत ग्राम केवटली के नाम स्वीकृत बालू खनन पट्टा, संतकबीरनगर जिले की सीमा में किया जा रहा है। वहीं, अम्बेडकरनगर प्रशासन खनन को अपने जिले की सीमा में होना बता रहा है, जिससे सीमा विवाद और गहरा गया है।

किसानों की शिकायत पर शुरू हुई कार्रवाई ग्राम तेजपुर निवासी मोतीलाल, संजय कुमार सहित अन्य ग्रामीणों ने जिलाधिकारी को शिकायती पत्र देकर आरोप लगाया था कि अम्बेडकरनगर के कुछ लोगों द्वारा उनके खेतों में अवैध रूप से बालू खनन कराया जा रहा है। शिकायत को गंभीरता से लेते हुए जिलाधिकारी ने पैमाइश कराने का निर्देश दिया।

टांडा तहसील को भेजी गई पैमाइश रिपोर्ट धनघटा तहसील की राजस्व टीम ने 2 जनवरी को ग्राम तेजपुर की उत्तरी सीमा स्थित गाटा संख्या 22 से स्थायी सीमा पत्थर के आधार पर सीमांकन शुरू किया। पैमाइश में गाटा संख्या 876, 880/876 व 806 ग्राम सभा तेजपुर की भूमि पाई गई, जो वर्तमान में खनन से प्रभावित हो रही है। इसके दक्षिण में अम्बेडकरनगर की तहसील टांडा का ग्राम केवटला स्थित है। आरोप है कि टांडा तहसील के राजस्व अधिकारियों द्वारा पैमाइश कर संतकबीरनगर की सीमा में लगभग एक किलोमीटर अंदर तक निशान लगवा दिया गया, जिससे तेजपुर गांव की कई कृषि योग्य जमीनें खनन की जद में आ गईं।





संयुक्त टीम से सीमांकन की मांग धनघटा तहसील की रिपोर्ट में स्पष्ट किया गया है कि दोनों जिलों की सीमा को लेकर लगभग एक किलोमीटर क्षेत्र में विवाद है। इस विवाद के निस्तारण के लिए संतकबीरनगर व अम्बेडकरनगर की संयुक्त राजस्व टीम द्वारा सीमांकन कराए जाने की आवश्यकता है। एसडीएम धनघटा ने एसडीएम टांडा को पत्र भेजकर स्पष्ट निर्देश दिया है कि संयुक्त पैमाइश तक खनन कार्य तत्काल बंद कराया जाए।