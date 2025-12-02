Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    संतकबीर नगर में खुफिया एजेंसी IB ने डेरा डाला, डॉक्टरों की डॉक्यूमेंट की कर रहे जांच

    By Rakesh Pathak Edited By: Ashish Mishra
    Updated: Tue, 02 Dec 2025 08:12 PM (IST)

    खुफिया एजेंसी आईबी ने संतकबीर नगर में डेरा डाल दिया है। एजेंसी डॉक्टरों के दस्तावेजों की गहन जांच कर रही है, जिससे क्षेत्र में सतर्कता बढ़ गई है। जांच ...और पढ़ें

    prefferd source google
    Hero Image

    डॉक्टरों के डॉक्यूमेंट की जांच के लिए जिले में खुफिया एजेंसी IB ने डेरा डाला।

    जागरण संवाददाता, संतकबीरनगर। दिल्ली के लालकिला बम धमाके की जांच के सिलसिले में खुफिया एजेंसी आईबी (इंटेलिजेंस ब्यूरो) की टीम मंगलवार को दूसरे दिन भी संतकबीरनगर में जमी रही। जांच एजेंसी विदेश में तथा देश के भीतर कुछ विशेष विश्वविद्यालयों से चिकित्सा शिक्षा हासिल कर यहां सेवाएं देने वाले चिकित्सकों के दस्तावेजों की जांच कर रही है। सीएमओ कार्यालय से मिले इनपुट के आधार पर बेलहर ब्लाक के एक चिकित्सक की निगरानी बढ़़ा दी गई है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    सोमवार को यहां पहुंची खुफिया एजेंसी की टीम ने चिकित्सकों के शैक्षणिक दस्तावेजों को एकत्र करने के लिए मुख्य चिकित्सा अधिकारी (सीएमओ) कार्यालय को निर्देशित किया, जिसके बाद पूरा स्टाफ रिकॉर्ड तैयार करने में जुटा है।

    जिले में कार्यरत सभी चिकित्सकों के शैक्षणिक रिकॉर्ड, पंजीकरण एवं अन्य अभिलेखों खंगाले जा रहे हैं। सुबह से लेकर देर शाम तक सीएमओ कार्यालय में अधिकारियों और कर्मचारियों के मोबाइल फोन लगातार बजते रहे और मातहतों को शीघ्र दस्तावेज उपलब्ध कराने के निर्देश दिए जाते रहे।

    सीएमओ कार्यालय में दिन चलता रहा कागजों को एकत्र करने का कार्य तो चलता ही रहा साथ ही सीएचसी व पीएचसी पर भी चिकित्सकों का डाटा जुटाया जा रहा है।

    जिला अस्पताल एवं अन्य सार्वजनिक स्थानों पर इस कार्रवाई को लेकर पूरे दिन चर्चा का माहौल बना रहा। लोगों में यह जिज्ञासा थी कि जांच टीम किस स्तर तक दस्तावेजों की पड़ताल करेगी और इससे आगे क्या निष्कर्ष सामने आएंगे।

    सीएमओ कार्यालय के अधिकारियों का कहना है कि जांच एजेंसी के निर्देश पर अभिलेख संकलित किए जा रहे हैं। जांच की यह प्रक्रिया पूरी तरह गोपनीय एवं संवैधानिक ढंग से चल रही है।