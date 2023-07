संतकबीर नगर से बड़ी खबर, खेत में गिरे लड़ाकू विमान के दो फ्यूल टैंक; देखने के लिए लगी लोगों की भीड़

Sant Kabir Nagar News खलिलाबाद कोतवाली क्षेत्र के झीनखाल बंजरिया गांव के पास लड़ाकू विमान के फ्यूल टैंक गिरने की सूचना पर पुलिस प्रशासन की टीम मौके पर पहुंच गई है। एक ही समय पर दो जगह फ्यूल टैंक गिरा है। वहीं इसको देखने के लिए लोगों की भारी भीड़ जुट गई है। लोग इसको लेकर कई तरह की बातें कर रहे हैं।

खेत में गिरा लड़ाकू विमान का फ्यूल टैंक। -जागरण

