संत कबीर नगर : CM योगी ने लाभार्थियों को किया सम्मानित, विभागों के स्टॉल का जायजा लेकर जानी योजनाओं की प्रगति

डिजिटल डेस्क, संत कबीर नगर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंच पर पहुंचने से पहले स्टॉल का अवलोकन कर विभिन्न विभागों की योजनाओं की प्रगति के बारे में भी जाना। उन्होंने यहां बच्चों से संवाद साधा और उनकी हौसलाअफजाई की। साथ ही विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को चेक, प्रमाण पत्र, लैपटॉप आदि प्रदान किया।

मुख्यमंत्री ने बच्चों से किया संवाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यहां विभिन्न विभागों द्वारा लगाई गई प्रदर्शनी का अवलोकन किया। उन्होंने महापुरुषों के वेश में सजे बच्चों से संवाद किया। उनकी पढ़ाई के बारे में पूछा और हौसलाअफजाई करते हुए चॉकलेट भी दी। मिशन शक्ति, कृषि, महिलाओं द्वारा बनाए गए उत्पादों आदि के बारे में विस्तृत जानकारी ली।