संतकबीरनगर में एंटी रोमियो टीम ने महिलाओं को सिखाए आत्मरक्षा के गुर, अधिकारों की दी जानकारी

जागरण संवाददाता, संतकबीरनगर। जिले के सभी थानों की एंटी रोमियो टीम ने सोमवार को बाजारों, सार्वजनिक स्थलों पर बालिकाओं, महिलाओं को जागरूक किया। उन्हें मिशन शक्ति फेज 6.0 अभियान का उद्देश्य बताया। उनके अधिकारों की रक्षा और आत्मरक्षा के उपाय बताए।

महिला हेल्पलाइन 1090, आपातकालीन सेवा 112, चिकित्सा सहायता 108, बाल सहायता नंबर 1098, साइबर हेल्पलाइन 1930 तथा साइबर क्राइम पोर्टल के बारे में जानकारी दी। कोतवाली खलीलाबाद थाना क्षेत्र में नचनी, लहुरादेवा व भुजैनी, महुली थाना क्षेत्र में सुक्खीपुर गांव, मेंहदावल थाना क्षेत्र में नई बाजार व हरिहरपुर तिराहा, धर्मसिंहवा थाना क्षेत्र में गौरीराय, सेवाइचपार व बरगदवामाफी में जागरूक किया। उनसे कहा कि वे निडर होकर अपनी बात रखें। अन्याय के विरुद्ध आवाज उठाएं।