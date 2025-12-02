आधार कार्ड अपडेशन में हो रही है धांधली, नाराज ग्रामीणों ने लापरवाह एसपीएम की ट्रांसफर की उठाई मांग
संत कबीर नगर में आधार कार्ड अपडेशन में धांधली के चलते ग्रामीण परेशान हैं। उन्होंने लापरवाह एसपीएम के ट्रांसफर की मांग करते हुए विरोध प्रदर्शन किया। ग् ...और पढ़ें
संवाद सूत्र, महुली। विकासखंड नाथनगर अंतर्गत उपडाकघर महुली में आधार कार्ड बनवाने के नाम पर आम जनता को बेवजह परेशान किया जा रहा है। डाकघर महुली में तैनात एस पीएम के अड़ियल रवैये से लोग परेशान हैं। इसको लेकर उपभोक्ताओं में काफी नाराजगी है।
मालूम हो कि महुली कस्बा स्थित उपडाकघर की व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई है। जिम्मेदारों की लापरवाही के चलते सरकार की डाक व्यवस्था अवधे मुंह गिरती नजर जा रही है। आए दिन सर्वर फेल होने की समस्या से लोगों को रजिस्ट्री करने में काफी समस्याएं हो रही हैं।
आधार अपडेट करने वाले कंप्यूटर भी आए दिन खराब ही रहता है। जिससे लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन डाकखाने पर उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है।
परेशान उपभोक्ता शेषनाथ, आलमगीर, राजकुमार, हरिश्चंद्र, सलाहुद्दीन, वकील, आदि ने बताया कि जबसे पूर्व में तैनात रहे पोस्टमास्टर राजकुमार का स्थानांतरण हुआ है, तब से पोस्ट आफिस महुली की स्थिति और खराब हो गई है।
आधार कार्ड नंबर लगाने के लिए एस पी एम डाक द्वारा खूब मनमानी की जा रही है। इनके द्वारा पूरे दिन में सिर्फ 5 से 10 आधार कार्ड ही बड़ी मुश्किल से बनाया जा रहा है। तथा नंबर लगाने में खूब अनियमितताएं की जा रही हैं।
आधार अपडेट कराने पहुंचे शेषनाथ, सेराज, आलमगीर आदि ने बताया वह एक हफ्ते से पोस्ट आफिस का चक्कर काट रहे हैं। लेकिन एसपीएम उपडाकघर महुली के अड़ियल रवैए से वे काफी परेशान हो चुके हैं। आक्रोशित लोगों ने उच्चाधिकारियों का ध्यान आकृष्ट कराकर एसपीएम महुली के स्थानांतरण मांग किया है।
