    श्रद्धा-उल्लास से सराबोर हुआ सिसौना डांडा मेला: डीआईजी-एसपी ने देखीं व्यवस्थाएं

    By Mahendra P Singh Edited By: Abhishek Saxena
    Updated: Sat, 01 Nov 2025 01:52 PM (IST)

    सिसौना डांडा मेला श्रद्धा और उल्लास से सराबोर है। गंगा तट पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है, जहाँ लोग स्नान और पूजा-अर्चना कर रहे हैं। मेले में स्थानीय कलाकारों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए जा रहे हैं, जिनका लोग आनंद ले रहे हैं।

    डीआईजी ने किया गंगा तट का निरीक्षण।

    संवाद सूत्र, जागरण, रजपुरा। सिसौना डांडा का ऐतिहासिक गंगा मेला शनिवार को श्रद्धा और उल्लास के बढ़ने लगा है। शुक्रवार तक जहां तैयारी और सजावट का दौर चल रहा था, वहीं शनिवार को गंगा तट पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। सुबह से ही आसपास के गांवों और कस्बों से पैदल व वाहनों से पहुंचने वालों का तांता लगा रहा। महिलाओं ने गंगा तट पर पूजा-अर्चना कर दीप प्रवाहित किए और मन्नतें मांगीं। पूरा क्षेत्र हर-हर गंगे के जयकारों से गूंज उठा।

    मेले में रौनक


    मेले में रौनक देखते ही बन रही है। खाने-पीने, खिलौनों और पूजा सामग्री की सजी दुकानों पर दिनभर खरीदारों की भीड़ लगी रही। झूले, मिठाइयों की दुकानें और बच्चों के मनोरंजन के साधनों ने मेले को उल्लासमय बना दिया है। शाम होते-होते गंगा आरती और भजन की गूंज से वातावरण पूरी तरह भक्तिमय हो गया। प्रशासनिक और सुरक्षा इंतजाम भी मुस्तैद दिखाई दिए। पुलिस, होमगार्ड और महिला आरक्षियों की टीम पूरे मेले क्षेत्र में गश्त कर रही है।

    स्वास्थ्य विभाग की ओर से लगाए गए अस्थायी चिकित्सा केंद्र पर श्रद्धालुओं को प्राथमिक उपचार की सुविधा दी जा रही है। लाउडस्पीकरों से लगातार उद्घोषणाएं की जा रही हैं ताकि भीड़ नियंत्रण और यातायात व्यवस्था सुचारू बनी रहे। जिला पंचायत अधिकारियों की ओर ने बताया कि मेले की सभी तैयारियों को पूर्ण रूप दिया जा चुका है। श्रद्धालुओं का आगमन निरंतर बढ़ रहा है, प्रशासन पूरी तरह सतर्क है और सुरक्षा व्यवस्था चाक-चौबंद है। गंगा तट पर इस समय श्रद्धा, भक्ति और उत्साह का अनूठा संगम दिखाई दे रहा है।

    डीआजी और एसपी ने किया मेले का निरीक्षण


    बुलंदशहर और संभल की सीमा पर लगने वाले सिसौना मेला का शुक्रवार डीआजी मुनिराज और एसपी कृष्ण कुमार विश्नोई ने निरीक्षण किया। दोनों अधिकारियों ने मेले के लिए मौजूद सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। इस दौरान पुलिसकर्मियों से संवेदनशीलता बरतने लोगों से अच्छा व्यवहार करने के निर्देश दिए। साथ ही पार्किंग और आवागमन की व्यवस्था भी चौकस रखने के लिए गया है। डीआइजी ने मेले में आए लोगों से बातचीत की। इस मौके पर कई पुलिसकर्मी मौजूद रहे।